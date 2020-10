DÉBUTS DES ESSAIS D’INTER SAISON DE LA F3 FIA Â CATALUNYA

C’est le pilote Italien Matteo Nannini qui s’est montré le plus rapide de la 1ére séance des essais collectifs d’inter-saison ce lundi 5 octobre 2020, qui se déroulent sur la piste de Catalunya de Montmélo, en Formule 3 FIA.

Matteo Nannini avec un chrono de 1’32″170, signe le temps de référence, au volant de la Dallara de l’équipe Espagnole Campos. Le pilote transalpin, qui a couru cette année en F3 avec le Team Jenzer, signe la meilleure performance de la séance matinale.

Deuxième temps avec 1’32″427 pour le Britannique Jake Hughes, toujours fidèle à l’équipe HWA Racelab et qui précède Calan Williams de Jenzer, troisième avec 1’32″500

Suivent, Dennis Hauger de la Scuderia Prema et le premier des rookies, le Français actuel leader de l’Eurocup Renault, Victor Martins d’ART GP qui avec 1’32″512 et 1’32″527 complètent le Top 5.

Dans cette séance du matin, un drapeau rouge a été provoquée par le rookie Rafael Villagomez, jeune pilote aligné en 2020 en F4

Dans la séance de l’après-midi, dans des conditions de piste différentes de celles du matin, le plus rapide a été le jeune Australien Jack Doohan – fils de l’ancien Champion du monde en Moto 500cc – au volant de la monoplace de l’équipe Trident avec 1’33″068 et qui a précédé Calan Williams et Dennis Hauger, second et troisième avec 1’33″070 et 1’33″304

Roman Stanek et Victor Martins, complétant avec 1’33″345 et 1’33″376, le Top 5.

Meilleur temps de la 1ére session ce matin, Matteo Nannini de Campos, seulement dix-septième avec 1’34″053.

Lundi 5 octob re 2020, 1ére session

1 – Matteo Nannini – Campos – 1’32″170 – 31 tours

2 – Jake Hughes – HWA Racelab – 1’32″427 – 32

3 – Calan Williams – Jenzer – 1’32″500 – 32

4 – Dennis Hauger – Prema – 1’32″512 – 30

5 – Victor Martins – ART GP- 1’32″527 – 30

6 – Enzo Fittipaldi – HWA Racelab – 1’32″615 – 23

7 – Roman Stanek – ART GP – 1’32″625 – 32

8 – Jack Doohan – Trident – 1’32″777 – 22

9 – Clément Novalak – Trident – 1’32″816 – 28

10 – David Schumacher – Prema – 1’32″948 – 30

11 – Igor Fraga – Hitech – 1’33″069 – 41

12 – Franco Colapinto – MP Motorsport – 1’33″085 – 33

13 – Jonathan Hoggard – Jenzer – 1’33″096 – 27

14 – Arthur Leclerc – Prema – 1’33″161 – 30

15 – Jak Crawford – Hitech – 1’33″286 – 39

16 – Michael Belov – Charouz – 1’33″331 – 33

17 – Ben Barnicoat – Carlin – 1’33″450 – 26

18 – Oliver Rasmussen – Hitech – 1’33″492 – 41

19 – Pierre Louis Chovet – Campos – 1’33″509 – 31

20 – Olli Caldwell – ART GP- 1’33″530 – 30

21 – William Alatalo – HWA Racelab – 1’33″772 – 42

22 – Sophia Floersch – Carlin – 1’33″819 – 35

23 – Ido Cohen – Carlin – 1’33″838 – 35

24 – Jonny Edgar – MP Motorsport – 1’34″399 – 30

25 – Amaury Cordeel – MP Motorsport – 1’34″576 – 31

26 – Alessandro Famularo – Campos – 1’34″613 – 34

27 – Filip Ugran – Jenzer – 1’35″170 – 27

28 – Patrik Pasma – Charouz – 1’35″627 – 19

29 – Rafael Villagomez – Trident – 1’36″195 – 23

30 – Josef Knopp – Charouz – 1’36″541 – 35

Lundi 5 octobre 2020, 2éme session

1 – Jack Doohan – Trident – 1’33″068 – 35 tours

2 – Calan Williams – Jenzer – 1’33″070 – 28

3 – Dennis Hauger – Prema – 1’33″304 – 44

4 – Roman Stanek – ART GP- 1’33″345 – 45

5 – Victor Martins – ART GP- 1’33″376 – 44

6 – Igor Fraga – Hitech – 1’33″619 – 29

7 – Arthur Leclerc – Prema – 1’33″705 – 41

8 – Ben Barnicoat – Carlin – 1’33″718 – 25

9 – Pierre Louis Chovet – Campos – 1’33″723 – 33

10 – Olli Caldwell – ART GP – 1’33″743 – 42

11 – Enzo Fittipaldi – HWA Racelab – 1’33″816 – 50

12 – David Schumacher – Prema – 1’33″827 – 43

13 – Franco Colapinto – MP Motorsport – 1’33″891 – 44

14 – Sophia Floersch – Carlin – 1’33″931 – 26

15 – Jak Crawford – Hitech – 1’33″965 – 33

16 – Alessandro Famularo – Campos – 1’33″988 – 34

17 – Matteo Nannini – Campos – 1’34″053 – 34

18 – Jonathan Hoggard – Jenzer – 1’34″068 – 27

19 – Amaury Cordeel – MP Motorsport – 1’34″139 – 44

20 – Michael Belov – Charouz – 1’34″260 – 17

21 – Clément Novalak – Trident – 1’34″388 – 21

22 – Jonny Edgar – MP Motorsport – 1’34″389 – 41

23 – Oliver Rasmussen – Hitech – 1’34″611 – 33

24 – Ido Cohen – Carlin – 1’34″648 – 26

25 – William Alatalo – HWA Racelab – 1’34″882 – 51

26 – Patrik Pasma – Charouz – 1’34″911 – 45

27 – Rafael Villagomez – Trident – 1’35″062 – 42

28 – Filip Ugran – Jenzer – 1’35″387 – 29

29 – Jake Hugehs – HWA Racelab – 1’35″559 – 62

30 – Joseph Knopp – Charouz – 1’35″758 – 35