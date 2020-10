LE MEA CULPA DU KARTMAN LUCA CORBERI… QUI MET UN TERME A SA CARRIÈRE!

Sage et logique décision qu’a finalement prise le kartman Italien Luca Corberi au lendemain de son comportement totalement irresponsable et scandaleux lors de la finale du Championnat du monde de karting en catégorie KZ, remporté rappelons-le, par le Français Jérémy Iglesias, qui se disputait la veille dimanche 4 octobre 2020 sur le circuit de South Garda de Lonato, au nord de l’Italie et qui incroyablement appartient à son père !

Luca Corberi, âgé de 23 ans a en effet annoncé, ce lundi 5 octobre, qu’il se retirait de toutes les compétitions en sports mécaniques

Coupable de diverses actions scandaleuses comme le jet du spoiler avant de son kart- pendant la suite de la course – vers son compatriote Paolo Ippolito qu’il rendait responsable d’une boite –une charge en karting ce qui est franchement courant et plus que fréquent dans cette discipline – avant de l’agresser ensuite avec une extrême violence peu après l’arrivée dans le parc fermé, aidé par son père, le propriétaire du circuit et des membres de son équipe, a donc annoncé, ce lundi, qu’il renonçait définitivement à poursuivre sa carriére en sports mécaniques.

Des images d’une violence inouïe retransmises par les caméras de TV et qui ont fait le tour du monde, naturellement !

« Je souhaite présenter mes excuses à la communauté des sports mécaniques pour ce que j’ai fait. Rien n’excuse la manière scandaleuse dont j’ai agi. C’est quelque chose que je n’ai jamais fait lors de mes quinze ans de carrière en karting, et j’espère vraiment qu’on ne verra plus quiconque le refaire à l’avenir. J’ai décidé de ne plus participer à la moindre compétition de sports mécaniques pour le restant de mes jours. Je ne me fais pas justice moi-même, c’est simplement la bonne chose à faire. »

Notre ami Jacky Foulatier, très dépité, le spécialiste N°1 du Kart en France, qui publie chaque mois le magazine Kart Mag, nous confiait ce mardi matin à son retour de cette épreuve à laquelle il a assisté, que Luca Corberi était un excellent pilote, victorieux de la Coupe du monde 2012 de karting KF3 (Junior), où participaient notamment des pointures aujourd’hui pilotes en Formule 1, tels le Canadien Lance Stroll ou le Britannique George Russell,.

Mais la décision courageuse prise par Luca Corberi, ne stoppe pas pour autant celle que prendra évidemment la FIA (Fédération Internationale Automobile) et le Président de la Commission Internationale de Karting, l’ancien Champion de F1, le Brésilien Felipe Massa présent à Lonato. La FIA ayant ce lundi fait savoir qu’elle diligentait une enquête.

De très nombreux pilotes se sont exprimés sur les incidents survenus à Lonato, comme l’ancien Champion du monde de F1, le Britannique Jenson Button. Mais Aussi le Français Jean-Éric Vergne et tant d’autres encore, tous scandalisés et très remontés contre Luca Corberi.

En prenant sa décision Luca Corberi est certes courageux mais il n’y avait aucune autre alternative, car la FIA va très certainement le radier à vie … des sports mécaniques!

Gilles GAIGNAULT

Photos : KART MAG et Capture écran TV