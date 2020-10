NOUVEAU SUCCÈS AU PAUL RICARD EN GT4 POUR LA MERCEDES CD SPORT LORS DE LA 3éme COURSE

Troisième victoire de la saison pour le duo de l’équipe CD Sport

Gomar-Parisy et Guilvert-Michal, les grands gagnants en Pro-Am

Des hauts et des bas pour Huteau-Hamon et Dumaine-Carrière en Am Cup

Avec trois courses au programme et 34 équipages sur la liste des engagés, le troisième rendez-vous du Championnat de France FFSA GT promettait d’être décisif dans les différentes courses au titre. Mais on n’avait pas imaginé un tel scénario !

Après leur 3éme place décrochée samedi soir, Benjamin Lessennes et Ricardo van der Ende ont été contraints à l’abandon lors de la seconde course. Le moteur de leur BMW M4 GT4 de l’équipe L’Espace Bienvenue n’ayant pas retrouvé sa forme habituelle pour la troisième confrontation du week-end, les leaders du Championnats ont donc enregistré leurs deux premiers scores nuls depuis le début de la saison.

Nous rappelant que la mécanique fait partie intégrante du sport automobile !

Du côté de la concurrence, il ne fallait surtout pas laisser passer cette chance… Message reçu cinq sur cinq par l’équipage CD Sport, la paire Fabien Lavergne et Edouard Cahaupé !

Déjà victorieux samedi soir de la 1ére des trois courses, puis quatrièmes ce dimanche matin de la seconde, ils ont accroché, ce dimanche en fin de journée, leur second succès Varois, troisième victoire de cette saison.

Le duo de la Mercedes-AMG N°2 de la formation CD Sport sort donc grand gagnant de ce week-end au Paul Ricard, en revenant à onze points de l’équipage Lessennes-van der Ende au classement général.

Dans la catégorie Silver, les pilotes de la Mercedes-AMG N°2 prennent même l’avantage sur ceux de la BMW dans le classement provisoire !

Parmi les équipages qui ont marqué ce rendez-vous du Castellet de leur empreinte, il ne faut pas oublier Thomas Drouet et Paul Petit.

Après un début de saison compliqué, les pilotes de la Mercedes-AMG N°88 d’AKKA-ASP ont affiché une belle régularité.

Grâce à une deuxième place samedi puis deux troisièmes ce dimanche, ils sont non seulement montés trois fois sur le podium du classement général, mais ils grimpent aussi au troisième rang du Championnat en Silver Cup.

Pro-Am : le plein de points pour Guilvert-Michal

Comme Cauhaupé-Lavergne en Silver Cup, Nicolas Gomar et Mike Parisy ont signé ce dimanche en fin de journée leur deuxième succès du week-end – le troisième de la saison – en Pro-Am.

Avec, en outre, une belle deuxième place au général lors de cette dernière course, les pilotes de l’Aston Martin Vantage N°89 de l’équipe AGS Events ont conclu en force un week-end assez positif dans l’ensemble.

Avec trois deuxièmes places en Pro-Am, ce sont toutefois Grégory Guilvert et Fabien Michal et leur Audi R8 LMS N°42 du Saintéloc Racing, qui ont marqué le plus de points sur l’ensemble du week-end.

Ils arriveront ainsi à Albi avec trente-sept longueurs d’avance sur le tandem Parisy-Gomar en Pro-Am.

Comme cela avait déjà été le cas lors de la première confrontation, Vincent Beltoise et Rodolphe Wallgren ont été impliqués dans un accrochage en début de troisième course.

Malgré la victoire dans la deuxième joute, l’Alpine N°222 du Mirage Racing, pouvait regretter les points perdus.

Troisièmes du classement provisoire, ils ont probablement vu leurs derniers espoirs de couronne s’envoler…

Am Cup : Dumaine et Carrière prennent leur revanche, Huteau et Hamon creusent l’écart

Il n’y a pas que le classement général qui a réservé son lot de rebondissements. En Am Cup, on pensait que Pascal Huteau et Christophe Hamon allaient faire le break en tête du championnat.

Mais alors que l’Audi R8 LMS N°5 caracolait en tête de la catégorie lors de la troisième course, elle s’arrêtait en bord de piste à quinze minutes du drapeau à damier !!!

Toujours en tête du Championnat Am, le duo du Team Fullmotorsport a, bien malgré lui, laissé la victoire à Christophe Carrière et Didier Dumaine et l’Aston Martin Vantage GT4 N°161 d’AGS Events.

Souvent poursuivis par un chat noir depuis le début de cette saison, ces deux-là ne laissaient pas passer leur chance pour accrocher une première victoire de catégorie semblant leur tourner le dos depuis l’ouverture de la saison à Nogaro.

La dernière course du week-end permettait à Jean-Charles Rédélé et Laurent Coubard avec l’Alpine A110 GT4 du Bodemer Auto, de s’offrir leur meilleur résultat de la saison avec une deuxième place décrochée avec brio.

Au classement général provisoire du Championnat, Pascal Huteau et Christophe Hamon restent en tête du classement provisoire.

Ils comptent quinze points de plus que Sylvain Caroff et Erwan Bastard avec leur Ginetta G55 GT4 N°72 d’ANS Motorsport, troisièmes de la troisième course.

Après un week-end les ayant vu remporter une deuxième victoire cette année lors de la 1ére course, Wilfried Cazalbon et César Gazeau avec la Toyota GT Supra GT4 CMR, ont aussi su ajouter la régularité ce week-end en figurant toujours parmi les quatre premiers.

Revenus à vingt-deux longueurs des leaders, ils sont loin d’être exclus de la course au titre !

Il ne faudra patienter que deux semaines avant de retrouver les concurrents du Championnat de France GT sur le Circuit d’Albi.

Un tracé qui fait son apparition cette saison dans le calendrier du FFSA GT. Cette découverte pour la plupart des équipes et des pilotes pourrait donc, elle aussi, réserver son lot de surprises !

François LEROUX

Photos : SRO