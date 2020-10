LA FIA OUVRE UNE ENQUÊTE APRES LES BAGARRES DU CHAMPIONNAT DU MONDE EN KZ A LONATO

Comme on pouvait aisément l’imaginer les terribles images de la ‘boxing party‘ qui s’est déroulé ce dimanche 4 octobre 2020, pendant et après la finale du Championnat du monde de karting en catégorie KZ ayznt fait le tour du monde sur les chaines de TV, La FIA n’a pas tardé à réagir ce lundi 5 octobre, en indiquant ouvrir une enquête sur ces incroyables mais surtout inadmissibles incidents survenus en deux temps sur le circuit South Garda de Lonato en Italie (Voir en lien notre article)

En effet, bousculé au cours de cette finale mais ce genre d’incident est largement courant en karting et depuis toujours, Luca Corbari alors très loin au classement, aux alentours de la 15éme place et en lutte avec son compatriote Paolo Ippolito, a accusé ce dernier de ce qui venait de se passer en piste et il a voulu immédiatement pendant que les concurrents poursuivaient leur course, se faire justice lui-même…

Tout d’abord il a tenté de jeter au passage suivant sur Ippolito, son pare choc avant dénommé spoiler qu’l avait arraché sur son châssis, le ratant, l’ustensile frôlant fort heureusement un autre concurrent qui suivait Ippolito, lancé en pleine vitesse.

En outre, Corbari traverse la piste à deux reprises pendant le déroulement de l’épreuve, ce qui est rigoureusement et formellement interdit !!!

Mais ce n’était pas fini, loin de la… car le Championnat du monde s’étant terminé sur la victoire du Français Jérémy Iglesias, une fois revenu à l’entrée du parc fermé, Corbari ivre de colères se jetait sur l’infortuné Ippolito, suivi des membres de son équipe et de son propre père, le propriétaire de cette piste de South Garda de Lonato !!!

Provoquant une énorme rixe et une violente altercation retransmise en direct, on l’a dit sur de très nombreuses chaines de TV à travers le monde et en soirée sur bien de chaines généralistes !

Immédiatement bien des voix se sont élevées criant au scandale, telle celle entre autres de l’ancien Champion du monde de F1, le Britannique Jenson Button, lequel indiquait sur son compte twitter :

« Luca Corberi vient de détruire toute chance qu’il avait d’avoir une carrière en sport automobile après son comportement inqualifiable aujourd’hui aux Championnats du Monde de ​​Karting FIA. Son père est propriétaire du circuit et on le voit pousser le gars contre le mur. Interdiction à vie pour ces deux idiots, s’il vous plaît. »

Naturellement ces actes odieux exigent une sanction exemplaire, c’est à dire comme le réclament bon nombre de Champions, un retrait de licence c’st une évidence et de plusieurs années.

Et d’évoquer carrément une radiation à vie de toutes licences et ce toutes disciplines en sports mécaniques confondues…

Donc, la FIA n’a pas tardé à réagir, publiant un communiqué :

« La FIA et l’ACI (Automobile Club d’Italie) sont profondément préoccupés par les événements inquiétants survenus hier dimanche 4 octobre 2020, à l’occsion du Championnat du Monde FIA Karting KZ à Lonato, en Italie, impliquant des pilotes, des équipiers et des officiels de piste. »

Et de préciser :

« La FIA a lancé une enquête immédiate sur les incidents. »

Concluons en rappelant que l’ancien pilote de F1, le Brésilien Felipe Massa, qui préside la commission Karting à la FIA et présent sur place sur le circuit de Lonato, a pour ce qui le concerne indiqué ‘’que les personnes impliquées devront faire face aux conséquences de leurs actes’’.

Gilles GAIGNAULT

Photo: CAPTURE ECRAN TV et KART MAG