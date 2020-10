WSBK 2020 A MAGNY COURS: LE FRANCAIS MAHIAS GAGNE LE SSP 600, ET BAZ ENCORE DEUX EN WSBK, REA TOUJOURS PAS TITRÉ

Vive les Français, qui chez eux sur le circuit Nivernais de Magny Cours, ont scoré fort dans les trois cylindrées de cette discipline du Mondial Superbike dénommée WSBK qui s’est déroulée en France ce week end.

Mais d’abord…

Cher lecteur et c’est à mon encontre, « Shame, shame, shame », alias la honte, reprise de la chanson de Shirley and Co, un énorme succès r’n’b’ de 1974…

J’ai écrit hier que dans la catégorie Supersport 600, cette année, Locatelli et sa très spéciale Yamaha Bardahl avaient gagné toutes les courses de la catégorie depuis le début de la saison, en fait, et c’est d’autant plus une faute impardonnable parce que hier soir, il avait été battu une seule fois cette année, mais un par très jeune Français prometteur, Andy Verdoïa.

Je me jette aux pieds de ses fans, de ses amis et de lui-même pour demander le fouet !

Qui plus est, Locatelli il aura été battu deux fois parce que ce dimanch- après midi, il est allé au gravier et ce incroyablement … durant le tour de chauffe!

Pas besoin de rigoler, ce serait même injuste, d’abord c’est arrivé aux meilleurs, que ce soit à moto ou en F1, toujours dans les mêmes conditions d’ailleurs, sol trempé et très froid, plus pneus pas totalement en température…

Du coup, le Français Lucas Mahias, un ex Champion du monde de la cylindrée, gagne la course.

Pas d’autres Français au classement Verdoïa et Perolari sont allés au gravier, ils ne sont d’ailleurs pas les seuls, dix abandons durant la course !

Bon cette victoire de notre tricolore Lucas Mahias dans sa course à domicile est très belle, encore plus car décrochée sur une piste patinoire.

Résultats Race 2 SSP 600 Magny Cours 2020

Au général on constatera que Mahias est deux et Cluzel (blessé) est trois.

Classement général SSP 600 2020 après Magny Cours

WSBK : REA MANQUE LE TITRE ET BAZ EST ENCORE DEUX !

Le leader du Championnat, le Britannique Rea a besoin de peu de points pour être titré cette année, une fois de plus (il l’est déjà cinq fois d’affilée depuis 2015 et il est loin de s’arrêter, j’ai expliqué hier pourquoi).

Mais lors de cette seconde course à Magny Cours, Redding, deuxième au général, l’a emporté (je l’ai dit hier, sur sol mouillé c’est une course d’Angliches) et du coup Rea devra attendre la dernière manche à Estoril au Portugal, pour être titré!!!

Ce dimanche après midi, il a été battu par Redding, par Baz (encore deuxième et c’est une vraie grosse performance) et aussi par Davies…

Le Français Loris Baz qui a vraiment réussi une très belle course, avec un paquet de mecs à doubler dans des conditions difficiles, pour finir sur le podium…

Bref, même si le résultat final est attendu depuis le début de la saison, les Français ont très bien roulé chez eux, Baz a deux solutions, obtenir le matos électronique officiel sur sa Yamaha privée du team Tean Kate, soit remplacer en team officiel le Hollandais Van der Mark qui courra chez BMW en 2021.

Pas mal Loris, vraiment pas mal.

Résultats Race 2 WSBK 2020 à Magny Cours

Classement général WSBK 2020 après Magny Cours

En Supersport 300, la cylindrée où l’on découvre les jeunes pousses, nouveau très beau résultat du Français De Cancellis qui finit troisième.

Dans cette cylindrée, il y a quasiment 50 pilotes inscrits et il y a des qualifs pour obtenir le droit de courir, c’est dire le tour de fore de l’ami Di Cancellis!

Dernière manche à Estoril du 16 au 18 octobre.

Jean Louis BERNARDELLI