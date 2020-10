NAKAYAMA-KOVALAINEN ET LEUR TOYOTA SUPRA, TRIOMPHENT EN SUPER GT AU FUJI

Dans la cinquième manche de la saison qui se déroulait ce week-end au Fuji, après une première partie de course qui a vu la Honda du Team Arta mener devant le poleman Nirei Fukuzumi, les Supra ont repris le commandement à la mi-course, profitant également de l’overcut.

Troisième dans les premiers tours, la Supra de Heikki Kovalainen et de Juichi Nakayama a pris la tête, profitant également des problèmes techniques survenus à la Nissan GT-R de l’équipe Kondo qui, grâce au faible lest embarqué, se battait pour la première position. Et elle l’emporte sous le damier

Deuxième place pour une autre Toyota Supra celle de l’équipe Cerumo du tandem Kazuya Oshima-Sho Tsuboi malgré les 64 kg de lest !

Et du coup la paire des pilotes Japonais se retrouvent tête du classement provisoire !

Troisième place pour le poleman de l’équipe Arta, Nirei Fukuzumi et son équipier Tomoki Nojiri. Lesquels devancent et malgré le ballast, le duo Nick Cassidy et Ryo Hirakawa avec l’une des Toyota Supra de Tom’s.

Top 5 pour Yamamoto-Makino et leur Honda NSX de Kunimitsu

A retenir la 12éme place pour la Toyota Supra Tom’s du Français Sacha Fenestraz épaulé par le local Yuhi Sekiguchi et qui à la suite d’une crevaison termine à 2 tours.

PAROLES DE PILOTES

Heiki Kovalainen

« J’étais très heureux de pouvoir courir enfin devant les fans pour la première fois cette saison. Cela fait longtemps que je n’ai pas gagné depuis Autopolis l’année dernière, je suis donc très heureux de triompher aujourd’hui. Dans la première moitié de la saison, nous avons eu du mal au sein de la solide équipe GR Supra, mais tout le monde dans l’équipe a fait de son mieux pour rendre la voiture plus rapide. J’ai commencé avec des pneus durs dans ma course, mais il était difficile de bien réchauffer les pneus. Cependant, une fois échauffé, le rythme s’est amélioré . En plus du travail rapide au stand, le timing de l’arrêt aux stands était également le meilleur. J’étais vraiment très heureux de pouvoir courir devant les fans pour la première fois cette année. J’espère pouvoir continuer à signer de belles performances. Je pense que je peux rester dans la bataille du championnat avec cette victoire, alors j’aimerais faire de mon mieux devant de nombreux fans au tour suivant, Suzuka.

A ses côtés, Yuichi Nakayama, poursuivait :

« En fait, j’ai eu un symptôme de manque d’essence dans le dernier virage du dernier tour… Alors ! Il était difficile de réchauffer les pneus, mais le Team ARTA semblait plus gêné que moi. Mon relais a duré 40 tours, et le carburant semblait être limite, et le stand m’a contacté pour dire que la consommation de carburant serait correcte et du coup je m’attendais à ce que je puisse prendre plaisir à conduire et à filer vers notre succès. C’était vraiment agréable de pouvoir gagner devant le public aujourd’hui.

Au classement provisoire la paire Oshima-Tsuboi méne totalisant 47 points, devant l’équipage Hirakawa-Cassidy qui en compte 46 et le duo Tsukakoshi-Baguette, troisième avec 44 points.

Bill TAMAMA

Photos : SUPER GT

LE RÉSULTAT DE LA COURSE DU FUJI EN SUPER GT

1 – Nakayama-Kovalainen (Toyota Supra) Sard – 66 tours

2 – Oshima-Tsuboi (Toyota Supra) Cerumo, à 10”216

3 – Nojiri-Fukuzumi (Honda NSX) ARTA, à 11”162

4 – Hirakawa-Cassidy (Toyota Supra) Tom’s, à 12”355

5 – Yamamoto-Makino (Honda NSX) Kunimitsu, à 20”069

6 – Mutoh-Sasahara (Honda NSX) Mugen, à 40”174

7 – Kunimoto-Mijata (Toyota Supra) Bandoh, à 40”442

8 – Sasaki-Hiramine (Nissan GTR) Impul, à 43”717

9 – Tachikawa-Ishiura (Toyota Supra) Cerumo, à 57”894

10 – Tsukakoshi-Baguette (Honda NSX) Real, à 58”794

11 – Matsuda-Quintarelli (Nissan GTR) Nismo, à 1 tour

12 – Sekiguchi-Fenestraz (Toyota Supra Tom’s, à 2 tours

13 – Izawa-Otsu (Honda NSX) Nakajima, à 2 tours

14 – Takaboshi-Mardenborough (Nissan GTR) Kondo, à 5 tours

ABANDON

Hirate-Chiyo : 1° tour

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DU SUPER GT 2020

1.Oshima-Tsuboi : 47 points – 2. Hirakawa-Cassidy : 46 – 3. Tsukakoshi-Baguette : 44 – 4. Nakayama : 39