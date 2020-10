MONDIAL WSBK 2020 A MAGNY COURS : SUPERBE SECONDE PLACE POUR LE FRANÇAIS LORIS BAZ !

Bon, je vous ai déjà expliqué que vu que le promoteur, la Dorna ne fait rien, la moto de Rea est une ‘usine maquillée’ en moto de série et le titre de ce pilote, au demeurant talentueux, est écrit d’avance avant le début de l’année!

Donc, d’une certaine façon il y à, à chaque manche de ce Championnat du monde Superbike WSBK, la course de Rea et celle des autres.

Donc finir deuxième c’est une façon de gagner puisque devant c’est la bombe atomique!!!

Aujourd’hui samedi 3 octobre 2020 à Magny Cours, il a plu de façon abondante et c’était une course faite pour les Anglais, le fait est que les deux Kawasaki de Rea et Lowes font un et trois.

Mais entre les deux il y a ‘EXCELLENTE SURPRISE’…. le pilote Français Loris Baz,et ce au guidon …d’une Yamaha privée, celle du Team Néerlandais Ten Kate.

On savait que Loris envoyait bien sur le mouillé mais de là à taper une Kawa officielle pilotée par un angliche et SVP … sous la flotte…, on est carrément dans l’extase !

Sans compter qu’il y a d’autres Angliches en piste, Davies ne l’est pas complètement car il est Gallois mais Redding est du Gloucester, pas loin du pays de Galles et lui, il est angliche 100%.

Quant à Haslam et Sykes, autres sujets Britanniques, eux, ils n’ont pas fini…

Je dois forcément montrer une photo de Rea qui a gagné, je ne résiste pas à cette étrangeté, en essais il est allé au gravier et s’est paumé pour rentrer au box, demandant le chemin à suivre à un commissaire…

Et bien ça c’est la première fois que je le vois…

Il reste deux courses en France et trois lors de la dernière manche à Estoril, Rea n’a que cinquante points de plus que Redding, il n’est donc pas encore Champion du monde. Malgré sa moto d’usine, la seule du plateau!!!!

Résultat course 1 WSBK 2020 à Magny Cours

En World Supersport 600, un autre motard tricolore finit également, Lucas Mahias. La aissi, Locatelli a gagné toutes les courses de l’année, c’est dire si c’est intéressant !

Coté Français outre, Mahias, Perolari est onze et Verdoïa seize. et en Supersport 300, le jeune Français De Cancellis a terminé cinquième

Résultat course 1 SSP 600 2020 à Magny Cours

