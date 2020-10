UNE SEULE MAZDA RT24-P EN ENDURANCE IMSA EN 2021

On pouvait le présager, la crise du COVID-19, débutée au début du printemps et qui se prolonge sans savoir jusqu‘à quand, laissera des traces sur le plan économique internationale et par conséquent pour ce qui concerne le secteur automobile et aussi le sponsoring des Evénements et compétitions et donc celles des épreuves et écuries automobiles !

On apprend donc que la firme Mazda n’alignera en 2021 dans le Championnat d’endurance US de l’IMSA WeatherTech qu’une seule de ses deux voiture en catégorie DPi.

La firme Japonaise indiquant qu’elle n’engagerait qu’une seule Mazda RT24-P pour le duo Oliver Jarvis et Harry Tincknell. Jonathan Bomarito, les épaulant lors des épreuves longues de la Michelin Endurance Cup (Daytona-Sebring-Le Glen et Atlanta).

Tristan Nunez, le 4éme pilote membre du Team Mazda depuis 2014, demeurant au sein de la marque avec le titre d’ambassadeur.

Peter GRISWOLD

Photos : TEAM