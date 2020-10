SUCCÈS DE NEWGARDEN DANS LA 1ére DES DEUX COURSE SUR LE ROUTIER D’INDY

Le pilote du Team Penske et Champion en titre de l’Indycar Josef Newgarden s’est imposé ce vendredi soir lors de la 1ére des deux épreuves programmées sur le circuit routier d’Indianapolis et il en profite pour se repositionner au classement provisoire du Championnat Indycar 2020, l’actuel leader Scott Dixon, ne se classant qu’à une bien modeste 9éme place.

Victorieux pour la première fois de sa carrière sur l’Indianapolis Motor Speedway en IndyCar Series, à l’occasion de la première des deux courses de ce week-end, Josef Newgarden réalise la bonne opération au championnat puisqu’il récolte de gros et précieux points, qui lui permettent de se rapprocher sérieusement du Néo-Zélandais du Chip Ganassi, Scott Dixon, seulement neuvième ce vendredi, sous le drapeau à damier.

Le double Champion IndyCar se replace et se relance pour tenter de décrocher son troisième titre, ne pointant plus qu’à quarante points de Dixon, alors qu’il reste encore deux courses à disputer ce samedi et le 25 octobre, à St Petersburg en Floride.

Dixon totalise 478 points contre 438 à Newgarden. Suivent dans l’ordre Colton Herta avec 360 points, le rookie Pato O’Ward avec 346, Will Power avec 336? complétant le Top 5.

Le Français Simon Pagenaud pointe maintenant au huitième rang avec 291 points. Egalement précédé par Graham Rahal et Takuma Sato.

Newgarden qui lâchait aprés sa précieuse victoire :

« Je suis très content d’avoir gagné. Je suis sûr que tout le monde est content au sein de notre Team Penske. J’avais la monoplace la plus rapide. Je suis très heureux d’être là. Nous savons que pour gagner le titre, nous devons signer trois courses parfaites. Plus que deux maintenant !

Newgarden a été un peu heureux car il a profité de l’erreur et de la faute du leader Colton Herta au freinage du premier virage, laquelle a permis au pilote Penske de s’emparer du commandement et de le conserver jusqu’à l’arrivée sous le drapeau à damier.

Le pilote de l’équipe Penske l’emporte donc à l’issue des 85 tours qu’il a couvert en 1H44’28.5561 devant Alexander Rossi et le poleman, le rookie Rinus VeeKay qui les accompagne sur le podium, son premier en Indycar. Colton Herta et Felix Rosenqcist complétant le Top 5.

Suivent dans l’ordre, Will Power, Graham Rahal, Jack Harvey, Scott Dixon et Marcus Ericsson, qui finit lui dixième de cette antépénultième course de la saison 2021 de l’Indycar.

Concernant les deux pilotes Français, Simon Pagenaud termine loin au seizième rang, et Sébastien Bourdais de retour dans la discipline avec le Team d’AJ Foyt, vingt-et-unième, tous les deux classé à un tour de Newgarden.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR