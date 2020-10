PROCHAINE ETAPE… PETIT LE MANS, POUR L’EQUIPE D’ENDURANCE POLONAISE ‘INTER EUROPOL

L’équipe Polonaise Inter Europol Competition, nous informe ce samedi 3 octobre 2020, sa participation à la course d’endurance Américaine du Petit Le Mans la manche finale du Championnat d’endurance US de l’IMSA WeatherTech, les 14 et 17 octobre prochain avec l’une de ses LMP2.

Ce sera la première fois que l’équipe Polonaise courra aux USA et qu’elle alignera une ORECA LMP2. Mais le Team a l’habitude de voyager car Inter Europol, participe avec ses LMP3, aux manches de l’Asian Le Mans Séries, en plus de ses programmes Européens, en ELMS et en ULTIMATE Cup Séries.

Sascha Fassbender, le team manager nous explique:

« Nous avons examiné plusieurs choses ces derniers mois. Et maintenant que la catégorie LMP3 est admise dans le Championnat IMSA, nous voulons voir ce que cela pourrait nous permettre d’envisager. Nous sommes pleinement conscients qu’en ces temps difficiles avec des déplacements limités, aller aux États-Unis ne devrait pas avoir beaucoup de sens. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter à cause du COVID-19, nous devons avancer. »

Et il précise :

« Puis l’occasion de le faire s’est soudainement présenter et c’est ce que nous avons fait et avec une LMP2. Nous avons déjà testé une ORECA LMP2, mais nous n’avons jamais couru avec. »

PAROLES DE PILOTES

Le pilote Polonais Kuba Smiechowski, fidéle de la structure Inter Europol, lâche :

« J’ai toujours rêvé de courir en Amérique. Et maintenant, dans quelques semaines, mon rêve deviendra réalité. Ce sera une nouvelle étape d’apprentissage très rude, en particulier, avec l’ORECA LMP2, mais j’ai hâte d’y être. Nous semblons toujours faire des démarches audacieuses avec cette équipe. Et nous le pouvons, car nous avons une très bonne équipe de mécaniciens dévoués et d’autres membres du personnel de qualité. »

Rob Hodes, un pilote US qui a été confirmé comme l’un des coéquipiers de Smiechowski, déclare, lui:

« Je suis ravi de rejoindre Inter Europol Competition avec pour objectif de décrocher un excellent résultat au Petit Le Mans. Cela va être l’occasion d’un nombre passionnant de premières. 1ére pour l’équipe, c’est en effet leur première course en Amérique et 1ére encore avec une ORECA. Pour moi, c’est aussi ma première et ma plus longue course en voiture P2. J’ai donc hâte de commencer et j’ai hâte aussi et surtout de voir une synergie productive avec tous les membres de cette équipe Inter-Europol! »

Enfin, un autre Américain Austin McCusker, qui a rejoint l’équipe pour la saison ELMS 2020 en LMP3, pilotera également désormais à PetitLe Mans avec Smiechowski et Hodes en LMP2. McCusker qui confie:

« C’est véritablement formidable d’être de retour avec Inter Europol Competition! J’ai hâte de découvrir et de m’installer dans une voiture LMP2 pour la première fois. Ce sera un grand pas avec une forte charge émotionnelle car je n’ai jamais piloté la voiture auparavant avant de rejoindre Braselton pour cette course emblématique du Petit Le Mans. »

Et il enchaîne et ajoute :

« Ne pas avoir conduit en course être pendant environ huit mois pour cause de pandémie, vois laisse impatient de repiloter. Mais je suis convaincu avec l’équipe et tous ceux qui nous entourent que je serai capable de m’adapter rapidement et que nous pourrons pousser pour obtenir des résultats solides. »

Petit Le Mans, à Atlanta va donc être une formidable occasion dans une épreuve de prestige internationale, pour cette équipe Polonaise Inter Europol, laquelle au fil des ans et des divers Championnats auxquels elle participe, qui ne cesse de se professionnaliser, de franchir une nouvelle étape.

François LEROUX

Photos : Thierry COULIBALY – Antoine CAMBLOR – Claude MOLINIER et Patrick MARTINOLI