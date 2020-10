CARLOS SAINZ ET STÉPHANE PETERHANSEL AVEC LES MINI X RAID AU DAKAR 2021

‘El Matador’ et « Mister Dakar » repartent ensemble avec la solide et très performante équipe pour X-raid au Dakar 2021 Le premier test au volant sera suivi de rallyes de préparation en Europe et au Moyen-Orient

L’expérience et la cohérence sont les facteurs clés pour un vainqueur du Dakar. Avec la paire, Carlos Sainz et Stéphane Peterhansel, l’équipe X-raid peut compter sur deux pilotes possédant ces deux qualités en même temps.

Comme ces deux dernières années, l’actuel vainqueur du Dakar, l’Espagnol Carlos Sainz et «Mister Dakar» le Français Stéphane Peterhansel, seront au volant de la MINI John Cooper Works.

En guise d’entrainement, les deux pilotes participeront au Rallye d’Andalousie la semaine prochaine.

Sainz s’alignera aux côtés de son copilote de longue date et compatriote Lucas Cruz. Ce duo à succès a remporté le Dakar trois fois ensemble. Et la dernière fois en janvier justement avec X-raid.

Peterhansel s’élancera lui à la recherche de sa… 14éme victoire au Dakar et lui sera aux côtés de son compatriote, Edouard Boulanger.

«Mister Dakar» et Boulanger ont débuté ensemble pour la première fois tout récemment (coir lien) à la Baja Poland, où ils ont déjà rapidement remporté leur première victoire.

Sainz et Peterhansel conduisent avec succès pour cette équipe X-raid MINI John Cooper Works Buggy depuis 2018.

En plus de participer à divers rallyes, les deux pilotes expérimentés sont également fortement impliqués dans le développement futur des véhicules. Ce développement a été naturellement compliqué et quelque peu limité par le Coronavirus cette année, mais les ingénieurs et mécaniciens de X-raid ne sont pas restés inactifs.

Ils ont examiné de près le MINI JCW Buggy et ont pu l’améliorer encore cette année. Fin août, après une longue absence, Sainz et Peterhansel ont enfin pu reprendre le volant pour un essai.

Le grand objectif est évidemment le Dakar 2021. Le rallye traverse à nouveau l’Arabie Saoudite du 3 au 15 janvier.

Le point de départ et d’arrivée est le port de Djeddah, tandis que le jour de repos sera pris à Ha’il.

Avant le Dakar, le plan pour Sainz et Peterhansel est de participer au Rallye d’Andalousie et à un autre au Moyen-Orient en vue de l’épreuve majeure de la discipline qu’est ce Dakar.

Team manager de X-Raid, Sven Quandt indique:

« Carlos et Stéphane sont une belle combinaison pour nous. Ils sont non seulement très rapides, mais fonctionnent également bien ensemble. Mais aussi personnellement, je vis une belle coopération avec eux deux et aussi avec Lucas et Edouard. Nous sommes très heureux que les deux pilotes s’affrontent à nouveau pour notre Team X-raid, même si cette année, n’est pas une préparation facile pour le Dakar.

PAROLES DE PILOTES

Carlos Sainz:

« J’ai hâte de concourir à nouveau avec X-raid sur le prochain Dakar. Bien sûr, je vais essayer de défendre ma victoire de 2020. Maintenant que le temps est passé, je dois dire que c’est une de mes victoires dont je suis très fier. Le prochain Dakar sera certainement un autre grand événement – après l’expérience de cette année – probablement encore meilleur. Concernant la MINI JCW Buggy, malgré la période difficile, nous avons pu trouver des points sur lesquels nous pourrions nous améliorer. L’équipe a fait un excellent travail et je pense que nous sommes devenus encore meilleurs. »

Stéphane Peterhansel:

«Je suis impatient de de faire à nouveau partie de l’équipe X-raid lors du prochain Dakar. Je n’ai pas pu gagner le dernier Dakar, mais j’en garde encore de bons souvenirs car sincérement l’esprit d’équipe était génial et le Buggy était également très bon à piloter. J’étais vraiment content de ma troisième place. Ma motivation est toujours là, peut-être encore plus car je sais que le Buggy sera encore meilleur et plus performant. J’ai un nouveau copilote assis à côté de moi et je pense qu’Edouard a beaucoup de potentiel qu’il peut certainement exploiter au maximum sur le Dakar. J’ai aussi très hâte de revoir l’Arabie saoudite car le paysage y est tout simplement incroyable. »

François LEROUX

Photos : X -Raid