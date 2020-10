A PARTIR DE 2022, QUI POUR ÉQUIPER RED BULL ET ALPHA TAURI???

Qui équipera les monoplaces Red Bull et Alpha Tauri à partir de 2022?

‘ Vas savoir Charles…

Rappelons que Honda qui brilla à la fin des années 80 à avec son duo de pilotes que formait l’irrésistible et imbattable paire composée du Brésilien, l’inoubliable Ayrton Senna et de son partenaire l’immense pilote qu’était le Français Alain Prost, les deux hommes enquillant victoires et titres, en veux-tu, en voilà, était revenu en F1 au début de la saison 2015 et à nouveau en partenariat avec l’équipe McLaren !

Mais l’association entre les deux avait rapidement tourné au fiasco, le moteur japonais étant d’une part incroyablement fragile et d’autre part, pire relativement peu performant, provoquant des coléres de l’ancien double Champion du monde, l’Espagnol Fernando Alonso !

Après trois ans de désastres, en 2018, Honda équipait la Scuderia Toro Rosso, la petite écurie, satellite de Red Bull.

Et, finalement début 2019, disposant et proposant enfin un moteur vraiment fiabilisé et extrêmement performant, Honda équipait et propulsait les monoplaces Red Bull, retrouvant et les podiums et les victoires, grâce au jeune espoir Hollandais, Max Verstappen qui lui permettait de re triompher en Grand Prix.

Dans son communiqué, Honda indique :

« Vouloir diriger ses ressources vers des nouvelles technologies, notamment les moteurs à hydrogène et les batteries des véhicules électriques qui seront au cœur des technologies zéro émissions. »

Car eu égard à la conjoncture mondiale et à la situation provoquée par la pandémie du COVID-19, l’heure est d’abord aux économies et aux bons choix dans l’industrie automobile Internationale.

De son coté Red Bull a déclaré ce vendredi 2 octobre 2020,en fin de matinée :

« Nous tenons à remercier Honda pour les succès remportés avec Max Verstappen, dont le premier celui d’Autriche en 2019 suivi de trois autres succès sans oublier nos treize podiums. Ni non plus, la récente victoire obtenu par Alpha Tauri à Monza ».

Qui prendra la suite ?

Mercedes et Ferrari équipant déjà plusieurs équipes, Racing Point qui deviendra Aston Martin en 2021 et Williams pour le motoriste Allemand qui récupérera Mc Laren la saison prochaine, Alfa Roméo et Haas pour l’Italien, on peut logiquement penser que Renault pourrait succéder à Honda.

Sauf que Red Bull et Renault ont été partenaires des années durant, entre 2007 et 2018, avec à la clé huit titres de Champions du monde avec Seb Vettel (pilote et constructeur) mais le ‘ mariage s’est terminé sur un violent divorce…

Reste que si aucun des trois ne souhaite fournir Red Bull et Alpha Tauri, le règlement autorise la FIA à designer un motoriste !

Explication :

Le règlement de la F1 stipule effectivement que le motoriste fournissant le moins d’écuries sera désigné d’office pour collaborer avec Red Bull et Alpha Tauri.

Concernant la future grille 2022, Renault serait le motoriste retenu, sachant que seule l’équipe Renault qui deviendra Alpine en 2021, roulera avec le moteur Français, McLaren passant chez Mercedes!

Affaire à suivre

Gilles GAIGNAULT

Photos : Bernard BAKALIAN – TEAMS