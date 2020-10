1ére POLE POUR LE ROOKIE’ RINUS VEEKAY EN INDYCAR SUR LE ROUTIER D’INDIANAPOLIS

Première pole position en série IndyCar pour le ‘ rookie’ Rinus VeeKay. Le jeune Néerlandaise enrolé cette année par l’équipe d’Ed Carpenter et qui décroche le meilleur temps du groupe 2 lors des qualifications pour le Harvest Grand Prix sur le circuit routier d’Indy.

Sur qu’il a bénéficié et été aidé bien sur involontairement par la sortie de piste du Japonais Takuma Sato, alors qu’il restait encore quatre minutes en fin de séance réservée au premier groupe, empêchant tout le monde de s’améliorer dont le Français Pagenaud.

Veekay qui indiquait:

C’était difficile. Je n’étais pas vraiment satisfait de la monoplace ce matin, mais le manager de l’équipe Tim (Broyles et moi nous sommes assis et nous avons trouvé quelque chose. Il y a eu beaucoup de travail. J’ai fait un excellent tour et j’en suis heureux. Enfin ma première pole.

En conséquence, les temps étaient beaucoup plus élevés et plusieurs pilotes se sont retrouvés hors de combat dans cette finale de la session des qualifications…

Josef Newgarden, en tête du deuxième groupe, s’élancera depuis la première ligne à côté de VeeKay.

Colton Herta et Will Power partiront de la deuxième ligne suivis de Marco Andretti et Felix Rosenqvist.

Parmi les leaders, du coup on pointe au huitième Alexander Rossi, au douzième Scott Dixon, qui est en tète du classement provisoire de l’Indycar 2020.

Parmi les plus pénalisés Simon Pagenaud, qui partira seulement 22éme .

Discrète seizième place pour le revenant Sébastien Bourdais qui retrouve l’Indycar avec l’équipe Foyt, tandis que James Hinchcliffe, qui effectue lui ses débuts à la place de Zach Veach, partira immédiatement derrière lui.

Dix-neuvième rang pour Helio Castroneves, remplaçant d’Oliver Askew, blessé.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR – TEAMS

LA GRILLE DE DÉPART DE LA 1ére DES DEUX COURSES D’INDY ROAD

1 – Rinus VeeKay (Dallara-Chevy) Ed Carpenter- 1’09”6903

2 – Josef Newgarden (Dallara-Chevy) Penske – 1’10″4706

3 – Colton Herta (Dallara-Honda) Andretti – 1’09″7048

4 – Will Power (Dallara-Chevy) Penske – 1’10″5686

5 – Marco Andretti (Dallara-Honda) Andretti – 1’09″7140

6 – JAck Harvey (Dallara-Honda) Shank – 1’10″6234

7 – Felix Rosenqvist (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 1’09″8007

8 – Alexander Rossi (Dallara-Honda) Andretti – 1’10″6500

9 – Max Chilton (Dallara-Chevy) Carlin – 1’09″8193

10 – Pato O’Ward (Dallara-Chevy) McLaren – 1’10″7290

11 – Graham Rahal (Dallara-Honda) Rahal RLL – 1’09″8830

12 – Scott Dixon (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 1’10″8953

13 – Ryan Hunter-Reay (Dallara-Honda) Andretti – 1’09″9872

14 – Conor Daly (Dallara-Chevy) Ed Carpenter 1’10″9374

15 – Marcus Ericsson (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 1’10″0017

16 – Sebastien Bourdais (Dallara-Honda) AJ Foyt – 1’10″9588

17 – Alex Palou (Dallara-Honda) Dale Coyne – 1’10″0323

18 – James Hinchcliffe (Dallara-Honda) Andretti – 1’10″9630

19 – Helio Castroneves (Dallara-Chevy) Penske – 1’10″3965

20 – Santino Ferrucci (Dallara-Honda) Dale Coyne – 1’11″0040

21 – Sage Karam (Dallara-Chevy) DRR – 1’10″6224

22 – Simon Pagenaud (Dallara-Chevy) Penske – 1’11″0488

23 – Charlie Kimball (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 1’10″7500

24 – Takuma Sato (Dallara-Honda) Rahal RLL – 1’14″8983

25 – Dalton Kellett (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 1’11″7237