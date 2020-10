SEB LOEB ET HYUNDAI SE SÉPARENT

L’équipe Hyundai Motorsport nous annonce ce jeudi 1er octobre 2020 avoir conclu un accord de séparation à l’amiable avec son pilote, le Français Sébastien Loeb

Hyundai Motorsport confirme ainsi que son accord avec Sébastien Loeb est arrivé à sa conclusion naturelle après deux ans de coopération qu’elle estime fructueuse !

L’expérience apportée par le nonuple Champion du monde des rallyes WRC, aux côtés de son copilote Daniel Elena, a bien aidé l’équipe Coréenne au cours de la saison WRC 2019, victorieuse du titre mondial des constructeurs.

L’équipage que forme l’inoxydable paire constituée de Seb Loeb et de Daniel Elena a remporté deux podiums pour Hyundai Motorsport, au Rallye du Chili en 2019 et plus récemment au Rallye de Turquie.

Le duo a largement contribué au développement de l’ensemble technique de l’équipe Hyundai tout au long de la saison 2019, permettant on l’a dit à la formation Hyundai Motorsport de décrocher son premier titre de Champion du monde des constructeurs.

L’équipe n’a hélas malheureusement pas été en mesure de tirer le meilleur parti de l’a solide expérience de Loeb au cours de la saison 2020, touchée par la pandémie du COVID-19, et ses participations prévues aux rallyes du Kenya et en Nouvelle-Zélande n’ayant pas pu avoir lieu. Lors de la récente manche Turque, l’équipage a montré qu’il n’avait rien perdu de son éclat en se positionnant en lice pour la victoire dans le rallye tout au long de l’épreuve, finissant sur la3éme marche du podium.

Hyundai Motorsport reste ouvert à l’avenir pour accueillir à nouveau la paire Loeb-Elena dans le giron du Team WRC, si jamais une opportunité ou un besoin se présente.

L’équipe nous indique encore qu’elle leur souhaite bonne chance alors qu’ils se lancent dans un nouveau défi en Rally Raid avec l’équipe Prodrive.

Le directeur sportif de l’équipe Hyundai, Andrea Adamo, explique:

« Depuis que Séb et Danos ont rejoint notre équipe en 2019, nous avons le privilège d’avoir leur riche expertise et leur expérience au sein de notre équipe. Tous les domaines de notre programme ont bénéficié de leur savoir-faire, directement ou indirectement. Leur contribution nous a aidés à nous battre pour gagner le championnat la saison dernière. Leurs connaissances et leur engagement ont été parfaitement démontrés dans les rallyes les plus difficiles comme le Chili et la Turquie. La pandémie a signifié que nous n’avons pas été en mesure de les utiliser comme nous l’avions prévu cette saison, mais leur performance en Turquie a rappelé à chacun l’immense capacité et la vitesse toujours présentes de Seb. Nous leur souhaitons le meilleur dans leur prochain chapitre et nous leur souhaitons la bienvenue s’ils souhaitent revenir un jour. »

Pour ce qui le concerne Sébastien Loeb, confie:

« Nous voici à la fin de l’aventure avec Hyundai Motorsport et quelle aventure ça a été! Je leur suis extrêmement reconnaissant de l’opportunité qu’ils m’ont offerte durant ces deux années en me proposant un programme partiel, totalement en adéquation avec mes attentes, au sein d’une équipe très professionnelle et dans une ambiance agréable. Ces deux années se sont écoulées extrêmement vite, celle-ci ayant également été écourtée de plusieurs mois à cause de la pandémie mais elles auront marqué une partie de ma carrière, et avec un autre succès de titre constructeur auquel j’ai contribué. Pour moi, Hyundai Motorsport m’a offert la meilleure voiture WRC que j’ai jamais conduite, et j’étais heureux de pouvoir concourir au plus haut niveau avec la dernière génération de voitures WRC. Désormais, un nouveau chapitre s’ouvrira en 2021 avec Prodrive en Rally Raid mais qui sait pour le WRC car ni Hyundai Motorsport, ni moi, ne voulons fermer complètement le livre pour de bon. »

