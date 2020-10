SEB LOEB DE RETOUR AU DAKAR ET EN RALLYE RAID AVEC LE TEAM PRODRIVE BAHREIN RAID XTREME !

A peine la nouvelle de la fin de son partenariat avec l’équipe Hyundai en Championnat du monde des rallyes WRC, annoncée ce jeudi 1er octobre 2020, qu’on apprenait simultanément la prochaine destination et orientation du nonuple Champion du monde WRC.

Lequel avec son inoxydable compagnon de route, Daniel Elena, va revenir et retrouver un autre univers connu, celui des rallyes-raid, ou le grand Champion Alsacien a brillé, avant d’effectuer son come-back en WRC, au début de la saison 2019.

La paire Loeb-Elena, obtenant d’excellents résultats des ses débuts dans cette discipline qu’il découvrait, face aux mastodontes du rallye-raid. Entre 2016 et 2019!

Qu’il s’agisse du Dakar ou du Silk Way, les plus prestigieuses des épreuves, où s’il n’a pas gagné, a néanmoins remporté des paquet de spéciales… devançant fréquemment au volant de son Peugeot DKR, les Peterhansel, Sainz, Desprez, Al Attyah et autres Nani Roma.

Nani Roma que Loeb va retrouver, venant comme l‘ancien double vainqueur du Dakar de s’engager et de signer avec la toute nouvelle équipe Prodrive qui va elle découvrir le monde du rallye-raid

DAKAR 2021 : LOEB RETROUVE ROMA, PRODRIVE ET LE BAHREIN RAID XTREME

La nouvelle équipe Bahreïn Raid Xtreme a effectivement fait savoir ce jeudi 1er octobre 2020 qu’elle avait bien recruté et enrôlé Sébastien Loeb pour le prochain Dakar, toujours organisé en Arabie Saoudite du 3 au 15 janvier 2021 et ce au volant d’une voiture conçue par l’écurie Britannique Prodrive de David Richards, aux côtés de l’Espagnol Nani Roma.

Sébastien Loeb indiquant :

« BRX a de solides ambitions pour le Rallye Dakar 2021 et je suis ravi de faire partie de l’aventure avec cette équipe, laquelle possède une immense expérience dans et ce, dans toutes les disciplines de la compétition automobile. Je suis convaincu que nous nous dirigerons vers les dunes en tant que sérieux prétendants à la victoire lors de la prochaine édition. »

Pour ce qui le concerne, David Richards, le patron de Prodrive ajoute et précise :

« Sébastien va nous apporter une riche expérience du rallye et est, à notre avis, l’un des meilleurs pilotes de rallye au monde. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration au cours des prochains mois consacrés aux tests prévus avant la course de l’année prochaine. »

Roma et Loeb piloteront un buggy a quatre roues motrices, propulsée par un V6 essence turbo de 3,5 litres.

La voiture a été conçue par Ian Callum. Le développement et le moteur sont en cours de montage et d’assemblage dans les ateliers de Prodrive à Banvury depuis le printeps 2019, et la première voiture devrait être dévoilée dans lex semaines qui viennent.

Gilles GAIGNAULT

Photos : PRODRIVE