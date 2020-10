LA 10ème TRAVERSÉE DE NANTES EN ANCIENNES : BEAU SUCCÈS POPULAIRE!

La 10ème Traversée de Nantes en anciennes, c’est déroulée ce Dimanche 27 Septembre 2020. Cette manifestation très prisée fêtait déjà ses 10 années d’existence…

Sont admis pour cet événement une sorte de ‘musée roulant’, les autos de plus de trente ans et les deux-roues de plus de 40 ans.

Avec cette année pourtant bien chamboulée par la pandémie du COVID-19, un record puisque ce ont tout de même… 246 autos et 49 deux-roues qui enchantèrent une fois de plus le très nombreux public qui se pressait pour admirer toutes ces ‘ belles d’antan !

Cette idée de la ‘Traversée de Nantes’, dont le succès populaire ne se dément pas au fil des ans, est né de l’imagination de Jean-Paul DURAND qui officiait cette année pour la toute dernière fois à la tête de ses trente bénévoles.

Il sera en effet désormais remplacé par son ami, Jacques JAUNATRE qui n’est autre que son fidèle bras-droit depuis longtemps dans l’organisation de sorties autour de l’Automobile.

Donc … pas de révolution à attendre, mais Jacques espère que pour 2021 le tracé passera par la Rue Crébillon – Les Champs-Elysés Nantais – qui va de Place Royale, à la Place Graslin et qui abrite le Théâtre éponyme.

Il est indéniable que cette nouvelle configuration du parcours apporterait un vrai plus, tant cette rue est emblématique de la ville et donc pour les Nantais !

La mairie de Nantes dirigée par la socialiste Johanna ROLLAND c’est toujours refusée à cette pourtant séduisante éventualité…

Et trés sincèrement, on se demande bien pourquoi ?

Afin de vous faire vivre cette traversée comme si vous y étiez, nous n’avons pas hésité une seconde pour prendre place d’abord dans une CITROËN type A de 1923 conduite par Vincent qui est un véritable passionné d’ancêtres.

Le cheminement du parcours fait, que plusieurs fois, les autos se croissent. En plus de ce véritable ‘musée roulant’, les Nantais ont eu aussi le réel plaisir de voir parader leurs Reines – leur Miss – dans une sublime Mustang cabriolet !

Maintenant à bord d’une CITROËN DS marron de 1973 conduite par Anaïs, la fin de la traversée s’annonce des plus confortables, à bord de cette ‘iconique auto bien Française.

Accompagné par ses amis d’enfance, Arnaud et Emma, Anaïs conduit la voiture de son papa qui lui roule avec sa nouvelle acquisition, une TRIUMPH TR 6 verte datant de 1972.

Bref et comme chaque année, cette traversée de Nantes reste un formidable vecteur intergénérationnel, en faveur de l’Automobile ancienne qui fédère de plus en plus de monde chaque année.

Et les Nantais ne s’y trompent pas. Qui se pressent vraiment de plus en plus nombreux année après année, car ces sublimes ‘ bagnoles d’autrefois ‘ continuent naturellement de faire … RÊVER !!!!

Et ce toutes générations confondues…

Texte et photos : Emmanuel LEROUX