MOTOGP 2021 : ZARCO CHEZ DUCATI PRAMAC, FORMIDABLE !

Zarco l’avait annoncé avant la confirmation officielle, en plus sa chute avec Dovizioso suite à une mauvaise manœuvre de Petrucci lors du GP de Barcelone n’a pas du arranger son avancement.

Mais ce qui lui arrive est simplement génial, d’abord un team satellite ne fonctionne pas au stress comme une factory, je ne dis pas que les bébés pilotes y sont comme dans une pouponnière mais il y a une vraie écoute technique et une vraie écoute humaine.

Alors que dans le team factory, même si Dall’Igna et sa bade d’ingés sont des génies, le climat est lourd comme une enclume.

Enfin on sait qu’aujourd’hui Ducati est une forteresse qu’il ne faut pas attaquer par le haut, on l’a bien vu lors du passage de Lorenzo, ou de Rossi mais les conditions d’accueil n’étaient pas les mêmes, il faut la gravir échelon par échelon.

C’est donc ce qui est proposé à Zarco.

On sait qu’il crevait d’envie d’un guidon d’usine, c’est vrai que dès son arrivée chez Tech3 c’était le but mais Tech3 est passé chez KTM, grosse erreur (Pedrosa n’avait pas encore transformé la brêle en missile)et perte de temps.

Zarco a eu le courage de recommencer par le bas, aidé par sa réputation de bosseur et de talent et par des amis infiniment plus compétents que son précédent manager.

Ce qui paie, car le talent et le boulot paient toujours dans un travail artistique, qu’il s’agisse d’interpréter le cinquième concerto de Beethoven comme Kempff ou de faire la pole en GP comme Zarco ou Quartararo ou encore d’écrire « Terre des hommes » en rayant chaque paragraphe dix fois avec pour résultat le chef d’œuvre de Saint Ex.

Bon, on a vu à quel point les Ducati Pramac canonnent, c’est marrant d’ailleurs le GP de San Marino a été gagné par Morbidelli sur une moto satellite Yamaha devant Pecco Bagnaia sur une Ducati satellite Pramac.

Comme quoi la moto factory n’est pas la panacée universelle, on rappellera par exemple que chez KTM, la moto la mieux placée au général est celle d’Oliveira, du team satellite Tech3, devant les usines… Pas loin devant Binder mais devant…

Donc le casting de la collection 2021 chez Ducati : Miller/Bagnaia en factory, Zarco/Martin chez Pramac, Bastianini chez Avintia.

Bagnaia est un pilote né à Turin, la région industrielle la plus riche d’Italie mais orientée plus bagnole que moto, aujourd’hui il habite la région des Marches, où se trouve aussi un petit village connu dans le monde entier, Tavullia.

Pour ceux qui suivent peu la moto, c’est le village qu’habite Rossi…

Jorge Martin, qui est madrilène, qui courra avec Zarco chez Pramac, arrive du Moto2, il a été champion du monde de Moto3 en 2018.

Et en Moto2 où pour les débutants il est aussi facile de surnager que dans la cuve de chewing-gum vert de Louis de Funès (Rabbi Jacob) Martin s’est tout de suite fait remarquer.

On le voit moins en ce moment car il a raté deux GP à cause du Covid, il est de retour mais fatigué.

Mais c’est vraiment un guerrier redoutable.

Voilà, je ne vais pas écrire vivement 2021 car la saison cette année est juste dingue, ce qui est sûr c’est que le MotoGP prend un grand bol d’air frais, tout en conservant Marquez et Rossi, une histoire sans héros n’est pas vraiment une histoire.

On a perdu Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso va partir, ce qui me dévaste en ce qui concerne ce dernier car il s’enfonce dans une sorte de marais, je lui souhaite d’en sortir car si le champion du monde n’est pas Quartararo, je serais aux anges de voir Dovi tout en haut, c’est un mec génial.

Voilà, il reste encore à voir si la FFM va se décider à lâcher la grappe de Iannone, à qui elle a fait perdre un an pour rien, le jugement final est dans quinze jours.

La honte soit sur la fédé mondiale sur ce coup, comme pour le choix des marshalls du MotoGP nuls comme les Dalton.

Et on connaîtra alors le plateau 2021 au complet.

Jean Louis BERNARDELLI