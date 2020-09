LES 24 HEURES DU MANS CAMIONS 2020 DÉJÀ REPORTÉES SONT CETTE FOIS DÉFINITIVEMENT ANNULÉES

Quelle malchance pour les compétitions de camions… En effet, aprés les annulations des deux épreuves, prévues à Albi et également au Paul Ricard, on apprend ce mercedi 30 septembre, qu’une nouvelle manche de cette discipline trés spectaculaire venait à son tour, d’être annulée…

Initialement prévues les 26 et 27 septembre sur le circuit Bugatti, puis reportées aux 7 et 8 novembre 2020, les 24 Heures Camions, ne se dérouleront finalement pas cette année.

L’Automobile Club de l’Ouest et FranceRoutes, en concertation avec ETRA Promotion (promoteur du FIA ETRC), la FIA et la FFSA, ont finalement choisi et décidé d’annuler la 36éme édition des 24 Heures Camions, prévue initialement les 26 et 27 septembre sur le circuit Bugatti du Mans, reportées une première fois aux 3 et 4 octobre 2020 puis aux 7 et 8 novembre 2020.

La situation sanitaire actuelle pour cause bien entendu de cete pandémie du COVID-19 qui n’en finit pas et les incertitudes qui au fil des jours, en découlent, ont contraint les organisateurs à prendre cette regrettable décision.

L’ACO, la FIA, la FFSA, ETRA et FranceRoutes ont comme priorité d’assurer la sécurité des spectateurs, des teams, des pilotes, et de l’ensemble des équipes d’organisation ainsi que la qualité de leurs événements. Les mesures adoptées sont liées à une situation exceptionnelle.

Cette édition particulière devait mettre à l’honneur tous les acteurs du monde du transport. Ces professionnels ont joué un rôle crucial durant le confinement en continuant à travailler, parfois au péril de leur santé.

Conducteurs et transporteurs méritaient leur belle fête annuelle que sont les 24 Heures Camions. Rendez-vous est d’ores et déjà pris en septembre 2021.

François LEROUX