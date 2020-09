LE FCDE CÈDE LE CONTRÔLE DU GROUPE UTAC-CERAM (MONTLHÈRY-MORTEFONTAINE) A EURAZEO

Moins de 3 ans après son acquisition, le FCDE a cédé le contrôle du groupe UTAC CERAM à Eurazeo, tout en restant le deuxième actionnaire du groupe. UTAC CERAM qui gère notamment lez sites de Linas-Montlhéry et de Mortefontaine, prés de Senlis dans l’Oise

Ce 30 septembre 2020, on apprend que le FCDE a cédé la majorité du capital du groupe UTAC CERAM à Eurazeo PME, qui investit environ 80 millions d’€, aux côtés des actionnaires actuels (FCDE, CCFA, dirigeants et principaux cadres du Groupe).

L’ambition commune du FCDE, d’Eurazeo PME et de l’équipe dirigeante réunie autour de Laurent Benoit est d’accélérer la croissance de l’entreprise en Europe et dans le monde et d’accompagner le développement du Groupe.

Eurazeo apportera ses moyens financiers et toute son expertise (réseau international, intégration d’acquisitions innovantes, digitalisation, RSE, etc.) pour soutenir l’équipe dirigeante dans l’accélération du plan de transformation de l’entreprise, qui a été amorcé lors de la prise de participation majoritaire du FCDE en 2018.

Ainsi, le groupe UTAC CERAM va pouvoir poursuivre son développement tant en France qu’à l’étranger et se doter de nouveaux moyens, afin de relever les défis majeurs actuels et futurs de la filière automobile.

L’industrie automobile mondiale est en profonde mutation technologique et sociétale et a besoin d’acteurs innovants, créatifs et solides pour accompagner les transformations des constructeurs et équipementiers.

Le développement futur du groupe reposera notamment sur la poursuite d’une stratégie d’innovation soutenue et la consolidation des marchés en Europe et dans le monde, en capitalisant notamment sur la force de la marque, ainsi que sur l’expertise et les savoir-faire reconnus des équipes du groupe.

Plus spécifiquement, l’entrée d’Eurazeo PME permettra à UTAC CERAM d’acquérir des parts de marché en Europe sur son marché de l’homologation et des essais techniques mais aussi d’intégrer de nouvelles compétences digitales (cybersécurité, simulation numérique, connectivité, gestion de données, benchmarking).

UTAC CERAM est le partenaire privilégié des acteurs du monde de l’automobile et de la mobilité, grâce à un vaste domaine d’expertise et de métiers : essais de développement et de validation en environnement, homologation et réglementation, formation, conseil, audit et certification, contrôle technique, normalisation et évènementiel.

UTAC CERAM est le seul centre d’essais officiel Euro NCAP en France. 580 personnes exercent leurs missions dans les différents sites du Groupe, dont les centres d’essais de Linas-Montlhéry et de Mortefontaine, mais également dans le monde, avec des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon.

En juin 2019, le Groupe a inauguré un tout nouveau centre d’essais dédié aux véhicules connectés et autonomes, Teqmo, situé au cœur du site historique de l’entreprise à Linas-Montlhéry. Teqmo porte les nouveaux métiers et expertises du Groupe dans les domaines de la cybersécurité, de la connectivité, de la simulation et de l’électrification.

A l’été 2021, UTAC CERAM ouvrira le premier centre d’essais automobiles en Afrique, à Oued Zem au Maroc.

Le Groupe a réalisé, en 2019, un chiffre d’affaires de 83 millions d’€, dont 11% sont réinvestis chaque année.

Laurent Benoit, Président du Groupe UTAC CERAM explique:

« Nous sommes convaincus que cette nouvelle étape va permettre d’accélérer le développement et la croissance de notre Groupe pour les années à venir. Depuis 2018, l’entreprise a bénéficié du fort soutien du FCDE qui nous a accompagnés dans la phase de forte croissance que nous avons réalisée. Je me réjouis de l’arrivée d’Eurazeo PME, qui va nous faire bénéficier de toutes ses ressources et de son savoir-faire reconnus pour dynamiser notre développement en France et à l’international.»

Julien Di Marco, Associé membre du Directoire du FCDE, poursuit et précise, lui :

« Nous sommes ravis d’avoir accompagné UTAC CERAM dans sa prise d’indépendance en 2018. La mise en œuvre d’un plan de transformation ambitieux, comprenant notamment un plan d’investissement et de recrutement massif, un renforcement de l’équipe dirigeante et une évolution de la culture et de l’organisation, a permis d’accélérer la croissance du Groupe et de renforcer sa compétitivité. L’arrivée d’Eurazeo PME au capital va permettre d’accélérer le développement du Groupe par croissance externe sur son métier à l’international ainsi que sur de nouvelles compétences digitales. »

Pierre Meignen, Membre du Directoire d’Eurazeo PME, ajoutev encore :

« Nous sommes très heureux d’accompagner UTAC CERAM dans cette nouvelle phase de son histoire et d’apporter à l’entreprise les moyens nécessaires à son développement. Notre ambition est de soutenir l’équipe de Laurent Benoit dans l’exécution d’une stratégie de croissance ambitieuse qui vise à positionner le Groupe, non seulement comme référence mondiale de l’homologation et des essais techniques automobiles, mais aussi comme acteur majeur de la transitionénergétique et du développement des mobilités de demain. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : UTAC CERAM

A propos d’UTAC CERAM

UTAC CERAM, groupe privé et indépendant, est le partenaire privilégié des acteurs du monde de l’automobile et de la mobilité : essais de développement et de validation en environnement, homologation et réglementation, formation, conseil, audit et certification, contrôle technique, normalisation et évènementiel. UTAC CERAM est le seul centre d’essais officiel Euro NCAP en France. Le groupe possède également une place unique en EuropeBgrâce à ses laboratoires d’essais accrédités ISO 17025. 580 personnes exercent leurs missions dans les différents sites du Groupe, dont les centres d’essais de Linas-Montlhéry et de Mortefontaine, mais également dans le monde, avec des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon.

A propos du FCDE

Par son apport en ressources humaines et financières, le FCDE (Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises) accompagne le développement et la transformation des PME et ETI françaises à fort potentiel.

Il réunit les principales institutions financières intervenant en France (Bpifrance, banques, entreprises d’assurance). Le FCDE est géré par CDG (Consolidation & Développement Gestion), société de gestion indépendante agréée par l’AMF.