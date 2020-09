MOTOGP 2021 : HONDA PERDRAIT REPSOL, TECH 3 PERDRAIT RED BULL : LA VALSE DES SPONSORS

Le contrat entre Repsol et Honda se termine de toute façon à la fin 2020 il était prévu que cela continue, logique !

En 26 saisons de partenariat, pas loin de deux cent victoires, 15 titres mondiaux, 450 podiums, avec des noms aussi prestigieux que Doohan, Rossi, Crivillé, Hayden, Stoner et pour finir six titres avec Marc Marquez. Ce sponsoring là rapporte 15 millions par an à Honda. Ce qui ne paie pas la totalité de la saison, loin de là, mais ça permet de régler pas mal de frais et de salaires…

Pourquoi ?

D’abord, et ça remonte à fin 2019, clairement, les Japonais aiment bien garder les rênes de leur boite et Repsol leur a fait prendre des décisions qui arrangeaient Repsol mais pas Honda…

Quand on est la première firme de moto au monde, on n’aime pas se faire marcher sur les pieds, fût-ce pour 15 millions et dans le secteur le plus populaire, celui de la course…

Donc déjà ça sentait le gaz.

D’un autre côté cette année, Honda n’a pas fait un seul podium, ce qui forcément ne plaît pas à Repsol.

On va dire pour faire vite qu’on ne les voit plus à la TV.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires de la boîte a beaucoup souffert cette année, on parle d’une diminution de 60%, mais on sait qu’en ce moment les commerciaux deviennent fous dans leurs prévisions, comment peut on perdre autant d’argent en deux mois ?

Il est vrai que durant le confinement, les voitures circulaient moins, mais à supposer que ces comptables aient raison (alors qu’ils mentent comme bien des gouvernements d’Europe, juste capables de se cacher la tête comme des autruches en criant SOS, ne connaissant absolument pas la devise de Guynemer, simple : faire face) il n’y a évidemment pas une perte de cet ordre sur une année.

Bref, à supposer qu’ils n’aient pas vendu un litre d’essence ce qui est évidemment faux, ils auraient pu perdre 24% de leur CA et pas 60 !

En plus dans cette fausse crise, tout le monde a perdu alors tout le monde serre les dents mais on a l’impression que les grosses boîtes, elles, savent faire des profits colossaux mais ne veulent pas serrer les dents…

Ne veulent pas « faire face » !

Repsol n’a pas vu beaucoup son chiffre d’affaire diminuer mais ce sont les profits qui ont morflé… (Source « Les échos »…)

Gagner moins d’argent, impensable !

Bref, récupérer 15 millions d’économies fait saliver les comptables et donc Repsol serait content aussi de ne pas continuer le mariage avec Honda.

Il semble qu’il y ait des négociations avancées avec Shell, dont la puissance économique est infiniment plus importante que Repsol… A suivre bien sûr.

RED BULL FAIT PLOUF CHEZ TECH3

On apprend aussi que Red Bull ne sera probablement plus sponsor de Tech3, l’écurie satellite de KTM. Le montant estimé du sponsoring Red Bull KTM est aux alentours de dix millions, dont trois revenaient à Tech3.

KTM aurait promis à Tech3 des ressources équivalentes ?

Heureusement, car Tech 3 a énormément entrepris pour être à la hauteur de la marque autrichienne, et ça a marché avec la victoire d’Oliveira, celle que Poncharal attendait depuis 20 ans (son team a été champion du monde mais en 250).

Du coup Oliveira passera en factory à la place de Pol Espargaro (parti chez Honda).

Coté Red Bull, la marque de boissons qui empêchent de dormir, on est aussi sponsor à tire personnel de quelques pilotes de notoriété, dont Marc Marquez et on a entendu, mais juste entendu, que Red Bull se verrait bien sponsor titre de Honda…

Comment KTM va-t-il combler cette perte ? Il semble que l’équipe factory garde les sous de Red Bull même si pour l’instant au classement général du mondial, c’est une moto Tech3, Oliveira qui est le meilleur représentant de la marque.

Et bien, chez KTM, ils vont faire comme tout le monde, passer au moins la moitié de leur temps à chercher du blé, à moins que le patron de Red Bull change encore d’idée d’ici 2021.

Il est milliardaire et un milliardaire a le droit de changer dix fois d’avis la même année. C’est la différence avec nous gens de peu, si on faisait la même chose, on se ferait traiter de pusillanimes, chez un milliardaire on appelle ça des coups de génie.

Voilà, auparavant, avant la guerre (WWII) les gentlemen drivers ou riders avaient des moyens personnels importants, aujourd’hui il faut courir les podiums… et l’argent !

Oui, en sports mécaniques, l’argent fait souvent le bonheur…

Jean Louis BERNARDELLI