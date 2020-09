A MAGNY COURS, 1re VICTOIRE DE LA DUQUEINE DE LA SCUDERIA TS CORSE EN LMP3 ET DE LA CN DE NICO SCHATZ

De magnifiques batailles sous la pluie lors de la deuxième journée à Magny-Cours

Les conditions climatiques n’ont cessé de se dégrader sur le Circuit de Nevers Magny-Cours pour la deuxième manche de l’Ultimate Cup Series.

La pluie ce dimanche 27 septembre 2020, n’a cessé de s’abattre du début jusqu’à la fin de journée, perturbant d’ailleurs la course du Challenge Proto – Challenge CN.

Les pneumatiques Michelin ont comme bien souvent démonté leur excellent niveau de performance sur une piste détrempée…

Ils ont permis aux voitures de chacune des catégories en piste, de pouvoir s’exprimer avec une adhérence exceptionnelle dans ces conditions dantesques.

CHALLENGE PROTO -CN : TS CORSE A L’HONNEUR !

La Scuderia TS Corse remporte enfin sa toute première course en LMP3 et ce après une longue interruption à cause des violentes averses de pluie qui se sont soudainement abattues sur le circuit Nivernais après une courte accalmie !

Avant de s’aligner sur la grille de départ en début d’après-midi, les pilotes ont chassé le chronomètre ce dimanche matin.

Trois LMP3 différentes ont signé le meilleur temps des trois séances qualificatives et au jeu de la meilleure moyenne, c’est au final, l’équipage de la Ligier JS P320 N°69 de l’équipe Suisse Cool Racing, qui s’en sort le mieux avec la pole acquise en 1‘55.121, devant la Duqueine D08 N°73 de TS Corse.

Les conditions météorologiques deviennent alors encore plus délicates qu’en matinée, avec des trombes d’eau qui s’abattent violemment sur le Circuit de Nevers Magny-Cours !

La direction de course ne prend aucun risque et donne finalement le départ derrière la voiture de sécurité qui laisse échapper un nuage opaque d’eau, démontrant que la visibilité est quasi nulle…

Le leader, Maurice Smith s’engouffre soudainement dans les stands et ce à l’issue du premier tour pour effectuer un arrêt anticipé.

Pietro Peccenini au volant de la Duqueine TS Corse se retrouve en tête derrière la Safety Car qui finit par s’effacer après trois tours.

Mais si la course est lancée, le drapeau vert n’est brandi que pour quelques secondes et ce à la suite de la sortie de piste de Philippe Cimadomo sur l’une des Ligier N°77 du Team Espagnol Virage, dans le premier virage !

Naturellement, la Safety Car est de retour et vu la violence de l’averse, après plusieurs tours, le drapeau rouge est brandi à 13h47, 15 minutes seulement après le départ et un tour de bouclé !!!

L’attente va durer et finalement après plus de deux heures sous drapeau rouge et sous régime de parc fermé, les voitures reprennent la piste peu après 16heures !

L’Italien Pietro Peccenini retrouve le volant de la Duqueine N°73 et la tête de la course. Le pilote transalpin et son coéquipier Hugo Carini, ont ensuite parfaitement maîtrisé la course pour s’imposer au terme de seulement 45 tours couverts.

Cette victoire est la toute première de l’histoire de l’écurie Italienne en LMP3.

Plusieurs pilotes ont animé le live timing en faisant parler la poudre. Sur la voiture-sœur du Team Virage, la seconde Ligier JS P320, la N°88, qui termine en deuxième position et qui conserve le leadership au Championnat, Julian Wagg, relayé le très véloce Alessandro Ghiretti, qui une nouvelle fois a démontré toute l’étendue de son jeune talent naissant, qui a remporté la saison dernière à 17 ans, le Championnat Asiatique de F4, ont allumé les partiels en violet !

C’est d’ailleurs ce même Alessandro Ghiretti qui s’adjuge le meilleur tour en course en 1’48.069.

Autre belle performance à signaler, celle de Maxime Scalabrini qui a lui aussi été très rapide en fin de course pour sa première course sur la Ligier N°69 du Cool Racing, sous les yeux de Nicolas Lapierre, l’un des patrons de cette équipe.

Cet équipage terminant à la troisième place.

La catégorie CN a été remportée d’une main de maître par la Norma M20 FC N°72 d’ANS Motorsport, pilotée par le tandem, Nicolas Schatz et Jonathan Brossard.

C’est la deuxième victoire consécutive du multiple Champion de France de la montagne, après celle obtenue tout récemment début septembre à Dijon.

Belle prestation d’ensemble pour Christophe Girardot et Guillaume Veyrat sur la Ligier JS P4 N°4 alignée par R-Breizh Motorsport.

Les concurrents engagés en Ultimate Cup Series se retrouveront une nouvelle fois sur le Circuit de Nevers Magny- Cours, dans trois semaines, du 16 au 18 octobre, pour le troisième meeting du calendrier 2020.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Hugues LAROCHE