ELECTION A LA FFSA : AU SECOURS ! JACQUES RÉGIS EST DE RETOUR

Message de Bernard DARNICHE et du collectif ‘Pour une Nouvelle FFSA’… à tous les licenciés

Nous vous avons présenté le 23 septembre dernier la liste des candidats de la ‘Nouvelle FFSA’ à l’élection du Comité Directeur, avec un rappel de notre programme sportif pour les 4 années à venir.

Nicolas Deschaux vient de faire connaître la sienne: on prend les mêmes et on recommence, avec en bonus un scandale majeur: le grand retour de Jacques Régis, l’ancien Président démissionnaire en 2007 après avoir cédé la date du Grand Prix de France à Bernie Ecclestone, et disparu depuis dans un paradis fiscal – l’Île Maurice – où la FFSA a continué à lui verser 200,000 euros par an pour des contrats de mission inconnus et des rapports inexistants.

Que cache ce retour?

Dans le doute sur les projets de Nicolas Deschaux pour un nouveau mandat, on peut s’attendre à une manœuvre pour lui céder la présidence une fois réélu.

Ce retour et ce tour de passe-passe sont inacceptables…

Ils démontrent que Nicolas Deschaux n’a rien compris aux désirs et aux besoins de ses licenciés.

Or ils en ont assez de cette gouvernance opaque, de ces transferts de fonds inexpliqués, de ces affaires révélées par les médias, Autonewsinfo, le Canard Enchaîné, le Parisien ,etc. et qui ont fait l’objet d’une première plainte auprès du PNF (Parquet National Financier) qui devrait assez rapidement procéder à une enquête préliminaire comme elle l’a fait pour la FFR (Fédération Française de Rugby), débouchant il y a quelques jours sur la garde à vue du Président, du vice-président et de trois autres membres.

UNE « ASSEMBLÉE GÉNÉRALE » DE 38 MEMBRES … POUR 40.000 LICENCIES !

La FFSA n’est pas une propriété privée où chacun s’attribue les postes de direction grâce à des statuts taillés sur mesure et vous refusant la parole.

Les 38 électeurs de l’Assemblée Générale ne vous représentent pas. Ils sont responsables du déclin de notre sport et de l’image déplorable et détestable de notre fédération.

Cela ne peut pas continuer encore 4 ans!

Vous êtes déjà plusieurs milliers à avoir répondu à notre consultation, et 98 % d’entre vous ont exprimé leur ras-le-bol de cette situation et leur volonté d’un changement radical.

Jamais cette équipe sortante totalement discréditée ne pourra relever les immenses défis qui nous attendent, en particulier dans un contexte de crise économique et au plan environnemental. Le moment est venu de faire un choix clair, entre la liste de revenants pour qui vous n’existez pas, ou la liste ‘ Pour une Nouvelle FFSA’ qui s’engage par le programme que nous vous avons fait parvenir à vous rendre la propriété de votre fédération et lui redonner l’importance et l’image qu’elles n’auraient jamais dû perdre.

AUJOURD’HUI FAITES VOUS ENFIN ENTENDRE

Nous avons besoin de votre soutien pour mettre en œuvre notre programme, et de tout votre appui pour transmettre à vos représentants les premiers résultats de ce scrutin révélateur de l’immense attente qui est la nôtre, en exigeant deux qu’ils représentent votre voix lors du vote du 7 octobre.

Merci à ceux qui n’ont pas encore participé à cette consultation de bien vouloir vous prononcer maintenant et choisir l’équipe que vous souhaitez voir diriger notre fédération durant les 4 prochaines années

Comptant sur vous et avec mes salutations sportives

Bernard DARNICHE

Photos : DR

LE LIEN POUR VOTER

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__tRMsT5UMzMyMkxXVFBRSUkyNVBVWFJMTlpDVDJXUi4u