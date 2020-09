COLLET DEVANCE MARTINS DIMANCHE A ZANDVOORT MAIS MARTINS TOUJOURS LEADER DE L’EUROCUP 2020

Après Victor Martins, souverain en Eurocup, samedi lors de la 1ére course obtenant et la pole et la victoire, son dauphin, le Brésilien Caio Collet, lui a répondu en décrochant à son tour et la pole et la victoire dans la seconde course dimanche à Zandvoort.

Comme cela s’était déjà produit également à Magny-Cours, les deux rivaux pour le titre, ont partagé les poles et victoires, survolant le week-end Néerlandais, avec une première et une deuxième place chacun et désormais, ils ne sont séparés que par deux points au classement provisoire, Martins totalisant 176 points et Collet 174. Le 3éme, Vidales n’en compte 129 points.

Ce dimanche, alors que le Brésilien de l’équipe R-Ace prenait un départ parfait en s’élançant depuis la pole, Martins à ses côtés en 1ére ligne, s’est fait doubler lui au départ par son propre coéquipier Paul Aron, mais il rapidement récupéré sa seconde place au troisième tour avec un fort joli dépassement à l’extérieur du virage 1.

Le rookie Estonien a ensuite assuré la troisième place du podium jusqu’à cinq minutes de la fin de la course, lorsqu’il a été, hélas pour lui, stoppé par un problème technique. Une vraie désilussion pour Aron, qui après une deuxième place au Nürburgring méritait de remonter sur le podium à Zandvoort.

Bénéficiant du retrait d’Aron, l’Argentin Colapinto hérite de cette 3éme place sur le podium, qui lui manquait depuis l’ouverture de la saison à Monza.

Il précède l’Espagnol Vidales, quatrième après s’étre élancé du huitième rang en raison de son accident en qualifications. Colombo complétant le Top5, en se classant cinquième place avec la monoplace de Bhaitech.

Suivent, Petr Ptacek, Tijmen Van Der Helm, Grégoire Saucy, Roman Stanek et William Alatalo, classé dixième.

Hadrien David, l’autre pilote Français finit onzième et le Belge Ugo de Wilde treize, lui.

Cinq manches figurent encore au programme de la saison 2020 :

Barcelone, Spa, Imola, Hockenheim et l’épreuve du Paul Rivard au Castellet, les 14 et 15 novembre.

Le dernier Français titré en Eurocup est Sacha Fenestraz, en 2017. Lequel brille actuellement au Japon où après avoir décroché le titre en F3 en 2019, participe cette saison a la Super Formula, l’équivalent de la F2 Européenne et aussi en endurance au Super GT

Rappelons enfin que le Champion en titre, l’Australien Oscar Piastri, a été sacré en F3 cette année, devant un autre pilote Français, l’Azuréen Théo Pourchaire.

François LEROUX

Photos : EUROCUP

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE DE ZANDVOORT

1 – Caio Collet – R-Ace – 21 tours

2 – Victor Martins – ART GP, à 2″577

3 – Franco Colapinto – MP Motorsport, à 18″690

4 – David Vidales – JD Motorsport, à 19″180

5 – Lorenzo Colombo – Bhaitech, à 21″912

6 – Petr Ptacek – R-Ace, à 27″310

7 – Tijmen Van Der Helm – FA Racing, à 29″849

8 – Gregoire Saucy – ART GP, à 30″373

9 – Roman Stanek – MP Motorsport, à 31″392

10 – William Alatalo – JD Motorsport, à 32″081

11 – Hadrien David – MP Motorsport, à 33″319

12 – Alex Quinn – Arden, à 33″457

13 – Ugo De Wilde – Arden, à 36″208

14 – Reshad De Gerus – Arden, à 43″294

15 – Nicola Marinangeli – Bhaitech, à 52″327

16 – Laszlo Toth – Bhaitech, à 1’07″294

ABANDON

Paul Aron

NON PARTANT

Amaury Cordeel

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DE L’EUROCUP 2020

1.Martins : 176 points – 2.Collet : 174 – 3.Vidales : 129 – 4.Colapinto : 91 – 5.Quinn : 69 – 6.Colombo : 66- 7.Alatalo : 60 – 8.Saucy : 56 – 9.Aron : 33 – 10.Ptacek : 30