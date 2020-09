VICTOIRE DU YART YAMAHA A ESTORIL. 16éme TITRE MONDIAL POUR SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM

Le YART Yamaha s’impose sur les 12 Heures d’Estoril, passionnante finale du Championnat du Monde d’endurance moto EWC, devant la Honda du F.C.C. TSR Honda France et le Wójcik Racing Team.

Au pied du podium au Portugal, le Suzuki Endurance Racing Team est sacré Champion du Monde EWC 2019-2020.

YART Yamaha et le F.C.C. TSR Honda France ont bataillé jusqu’à la dernière minute d’une course palpitante.

Et, au final après 12 heures de spectacle, c’est l’équipe Autrichienne YART Yamaha, s’impose grâce à Karel Hanika, Marvin Fritz et Niccolò Canepa avec moins de 25 secondes d’avance sur le F.C.C. TSR Honda France, avec Josh Hook, Freddy Foray et Mike di Meglio.

Cette victoire est aussi celle du manufacturier Japonais Bridgestone, qui équipe ces deux équipes de pointe.

Sur toute la deuxième moitié de course, le duel entre les deux formations a fait rage. Si l’équipe Nipponne Honda n’a connu aucune alerte, l’équipe Yamaha Autrichienne, a fait face à de multiples soucis du départ loupé de Marvin Fritz de la pole position à deux casses de repose-pied.

Le YART Yamaha était aujourd’hui au-dessus du lot avec, en prime, un meilleur tour de Marvin Fritz en 1’39.353 signé en fin de course.

Troisième et les accompagnant sur le podium, le Wójcik Racing Team, boucle une course exceptionnelle, avec Gino Rea, Broc Parkes et Sheridan Morais.

L’équipe privée Polonaise a construit sa course pour terminer sur le podium. Elle réussit son pari à Estoril et termine la saison en quatrième place au classement mondial encadré par des équipes officielles.

16éme titre mondial pour Suzuki Endurance Racing Team

Performant mais prudent pour assurer ses chances de titre mondial, le Suzuki Endurance Racing Team, a bataillé dans le trio de tête, jusqu’à deux alertes d’axe de sélection de vitesse. Quatrième à l’arrivée à Estoril, Etienne Masson, Gregg Black et Xavier Simeon, offrent un 16éme titre de Champion du Monde d’endurance EWC au Suzuki Endurance Racing Team, le premier titre depuis 2016 et le premier aussi pour Damien Saulnier, nouveau team manager de l’équipe officielle Suzuki.

Autre pari réussi, celui du VRD Igol Pierret Experiences, 5éme à l’arrivée après 12 heures de bagarre avec les équipes officielles. Au guidon de la Yamaha 333, Florian Alt, Florian Marino et Nico Terol devancent le Webike SRC Kawasaki France Trickstar et le BMW Motorrad World Endurance Team.

L’équipe Kawasaki,Championne du monde en titre, a perdu ses chances de podium sur une chaîne cassée. La BMW officielle, en tête en début de course, a fait une belle remontée jusqu’à la 7éme place après une chute.

La meilleure moto en catégorie Superstock, Moto Ain, termine 8éme devant LRP Poland et 3ART Best of Bike. Deuxième Coupe du Monde FIM Superstock pour Moto Ain

En Superstock, Moto Ain a dominé les débats. La Yamaha Française s’impose dans cette catégorie devant le Team Aviobike, le Wójcik Racing Team 2, le JMA Motos Action Bike et No Limits Motor Team, retardé par une chute.

La place de leader Superstock après 8 heures de course à Estoril assurait à Moto Ain la victoire en Coupe du Monde FIM d’Endurance. Mais Roberto Rolfo, Robin Mulhauser et Hugo Clère n’ont pas baissé le rythme pour autant.

Moto Ain remporte la Coupe du monde FIM pour la deuxième saison consécutive devant No Limits Motor Team et le GERT56 by GS Yuasa.

Des chutes ont poussé deux équipes en vue à l’abandon, celle de la Ducati du ERC Endurance, a quitté la course dès la première heure et la Kawasaki du Bolliger Team Switzerland, a abandonné durant la quatrième heure.

Pour saluer 38 ans de passion pour l’Endurance et la dernière course de sa carrière à Estoril, Hanspeter Bolliger reçoit l’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy.

Enfin l’équipe de Stéphane Baldit, National Motos a disparu du classement après un peu plus de 6 heures de course, à la suite d’un problème moteur.

La Honda privée du concessionnaire Parisien de la Garenne Colombes, faisait une belle course dans le Top15 avec deux pilotes seulement, Stéphane Egea et Guillaume Antiga.

Alfredo SORIA

Photos : FIM – TEAMS