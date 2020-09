VICTOIRE DE BOTTAS DEVANT VERSTAPPEN ET HAMILTON AU GP DE RUSSIE A SOTCHI

FLASH

Lewis Hamilton devra encore patienter pour égaler le record absolu de victoires en Grand Prix que détient l’inoubliable Michael Schumacher avec 91 victoires!

Pénalisé de dix secondes lors de son arrêt au stand, pour ne pas avoir respecté la procédure d’entraînement aux départs pendant le tour de reconnaissance avant de rejoindre la grille, Lewis Hamilton n’a pas été en mesure ensuite de remonter au commandement et de décrocher cette 91éme victoire en GP.

En effet ce dimanche 27 septembre 2020, il ne s’est pas imposé à Sotchi, à l’arrivée des 53 tours du Grand Prix de Russie, devant se contenter de la 3éme place sur le podium, devancé par son équipier dans l’équipe Mercedes, le Finlandais Valterri Bottas le vainqueur et également par le Néerlandais Max Verstappen et sa Red Bull-Honda qui termine second.

Ensuite, on pointe dans l’ordre classés dans le TOP 10, la Racing Point-Mercedes du Mexicain Sergio Pérez, la Renault de l’Australien Daniel Ricciardo, la Ferrari du Monégasque Charles Leclerc, la deuxième Renault du Français Esteban Ocon, les deux Alpha Tauri-Honda du Russe Daniil Kvyat et du Français Pierre Gasly et enfin la deuxième Red Bull-Honda du Thaïlandais Alex Albon

John ROWBERG

Photos : PIRELLI

A SUIVRE

LE CLASSEMENT DU GRAND PRIX DE RUSSIE

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 53 tours

2 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) à 7″729

3 – Lewis Hamilton (Mercedes) à 22″729

4 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) à 30″558

5 – Daniel Ricciardo (Renault) à 52″065

6 – Charles Leclerc (Ferrari) à 1’02″186

7 – Esteban Ocon (Renault) à 1’08″006

8 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) à 1’08″740

9 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) à 1’29″766

10 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) à 1’37″860

11 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) à 1 tour

12 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) à 1 tour

13 – Sebastian Vettel (Ferrari) à 1 tour

14 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) à 1 tour

15 – Lando Norris (McLaren-Renault) à 1 tour

16 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) à 1 tour

17 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) à 1 tour

18 – George Russell (Williams-Mercedes) à 1 tour

ABANDONS

Sainz Jr : 1er tour

Stroll: 1er tour

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DES PILOTES

1.Hamilton : 205 points – 2.Bottas : 161 -3.Verstappen : 128 – 4.Norris : 65 – 5.Albon : 64 – 6.Ricciardo : 63 -7.Leclerc et Stroll : 57 – 9.Perez : 56 – 10.Gasly : 45 – 11.Sainz Jr : 41– 12.Ocon : 36 – 13.Vettel : 17 – 14.Kvyat : 14 – 15.Hulkenberg : 6 – 16.Raikkonen et Giovinazzi : 2 -18.Magnussen : 1.

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DES CONSTRUCTEURS

1.Mercedes : 366 points – 2.Red Bull-Honda : 192 – 3.McLaren-Renault : 106 – 4.Racing Point-Mercedes : 104 – 5.Renault : 99 – 6.Ferrari : 74 – 7.Alpha Tauri : 59 – 8.Alfa Romeo-Ferrari : 4 – 9.Haas-Ferrari : 1.