SUCCES EN GT DE LA FERRARI DE L’EQUIPE VISIOM DE PAGNY-PERRIER-BOUVET A MAGNY COURS EN ULTIMATE CUP

Ce samedi 26 Septembre 2020 à Magny Cours pour la seconde manche de la Série Ultimate Cup Séries, victoire en GT Endurance, de la Ferrari F488 des Champions en titre de l’équipe Visiom !

L’équipage formé depuis plusieurs saisons du trio composé de Jean-Paul Pagny, de Thierry Perrier et de Jean-Bernard Bouvet, prenant sa revanche sur l’épreuve précédente de Dijon, où alors que la F488 remontait comme une balle sur la voiture leader, la course avait en toute fin d’épreuve, été stoppée et arrêtée au drapeau rouge, suite à une trainée d‘huile laissée sur la piste par un autre concurrent…

L’homogénéité de cet équipage qui roule ensemble depuis plusieurs saison au volant de différentes versions de la Ferrari, cette saison il s’agit de la 488 GT3 Evo N°1 du team Visiom, n’est plus à démontrer.

Jean-Bernard Bouvet, Thierry Perrier et Jean-Paul Pagny avaient déjà établi la meilleure moyenne des qualifications en 1’39.722 et ils s’étaient donc élancés en pole position.

Les conditions météorologiques sont correctes pour le départ de la course samedi, en fin d’après-midi. Le départ est une simple formalité pour Thierry Perrier qui conserve le leadership face à la Renault R.S. 01 N°45.

Au volant de cette dernière, Franck Thybaud se montre particulièrement prudent et perd quelques positions.

Mais les pilotes sont assez vite coupés dans leur élan suite à l’intervention de la Safety Car, provoquée par la sortie de piste de la Golf TCR N°25 du Code Racing Development dans la courbe d’Estoril.

Au gré des passages par les stands, la Renault R.S. 01, se hisse au sommet de la hiérarchie, mais alors qu’elle jouait le podium au classement général, la GT française, avec Lucien Crapiz qui avait relayé Franck Thybaud à son volant, est partie à la faute à la sortie du premier virage. Si le pilote est sorti indemne, la voiture a dû être ramenée sur plateau…

Les mécaniciens ont alors travaillé d’arrache-pied pour remettre en état la voiture, car, même si la victoire était inatteignable à la régulière, les points dans la catégorie UGTFREE sont en jeu.

Pendant ce temps, la Ferrari N°1 Visiom a pris une sérieuse option.

Thierry Perrier, Jean-Paul Pagny et Jean-Bernard Bouvet se sont succédé au volant de cette Ferrari sans commettre la moindre erreur.

Les Champions en titre du Challenge GT Endurance se sont finalement imposés à la nuit tombée après avoir mené 97 des 114 tours de course.

Malgré quelques ennuis mécaniques et une sortie de piste due à une incompréhension avec un retardataire, l’équipage de la Lamborghini Super Trofeo N°14 de chez ABM, composé de Milan Petelet, Paul Aegerter et Simon Escallier, terminent deuxième et s’imposent dans la catégorie UGT.

Trois catégories différentes sont représentées sur le podium scratch avec la troisième place de l’Alpine A110 N° 2de l’écurie Speed Car, pilotée par Bernard et Pinaud, évoluant en UGTX.

A noter la victoire de l’Opel Astra TCR N°123 de Turbo 2000 Sport dans la catégorie UT après une lutte intense avec la Volkswagen Golf TCR N°25 du Code Racing Development.

Les concurrents de la catégorie UGTC se sont arrêtés au bout de trois heures. La course n’a pas été de tout repos pour la Porsche 911 GT3 Cup N°71 du Martinet by Alméras. Pierre Martinet et Gérard Tremblay, accompagnés par le jeune Marvin Klein, ont réalisé une course parfaite après s’être battus face à l’équipage de la Ligier JS2 R N°74 du Cool Racing dont la course a été entachée par l’accrochage avec la Lamborghini N°14 de ABM.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Hugues LAROCHE