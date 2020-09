VICTOIRE POUR LE FRANÇAIS MARTINS A ZANDVOORT QUI AUGMENTE SON AVANCE AU CHAMPIONNAT

Tiercé royal ce samedi à l’arrivée de la 1ére des deux courses de la manche du meeting de Zandvoort avec dans l’ordre, le Français Victor Martins, le Brésilien Caio Collet, et l’Espagnol David Vidales qui termine dans l’ordre.

C’est rigoureusement le même podium que celui de la seconde course de Magny-Cours, et celui donc de la 1ére course à Zandvoort et c’est aussi le classement du Championnat ce samedi soir au terme de l’épreuve Eurocup 2020.

Le pilote Français remporte donc la première course internationale de monoplace organisée sur le circuit Néerlandais avec les nouvelles modifications souhaitées par la FIA pour pouvoir accueillir la Formule 1.

Martins et Collet déjà les deux premiers des qualifications la veille ont survolés cette 1ére course. Vidales, auteur d’un beau dépassement à l’extérieur du virage 3 au premier tour, est enduite rentré dans le rang baissant de rythme pour terminer certes sur la 3éme marche du podium mais à dix-sept secondes, tandis que Petr Ptack, troisième des qualifications a laissé cette position à l’arrivée, à l’Espagnol, se classant lui finalement quatrième à vingt secondes.

L’Espagnol du JD Motorsport privant le pilote R-Ace du premier podium de sa saison.

Le Top 10 étant complété par Amaury Cordeel, Franco Copapinto, Paul Aron, Alex Quinn, Lorenzo Colombo, et Grégoire Saucy

PAROLES DE PILOTES

Victor Martins (ART Grand Prix):

« Cela fait quatre victoires sur les cinq dernières courses! Nous sommes dans un bon rythme et nous continuons à améliorer la voiture à chaque séance, peu importe la piste. Mon départ n’était pas génial, mais je a pu conserver la tête avant de se concentrer sur ma course, créer l’écart et le maintenir. Tout s’est bien passé aujourd’hui avec la pole position, la victoire et le meilleur tour de la course. Il nous en faudra plus et nous les aurons! »

Caio Collet (R-ace GP):

« C’est extrêmement serré entre Victor et moi, mais je pense que nous sommes un peu meilleurs qu’eux quand on regarde les temps en qualifications et en course. C’est génial d’avoir une bataille comme celle-ci. . Cela pousse l’équipe et moi-même à travailler encore plus si nous ne voulons pas terminer deuxième. Cela amène aussi un esprit de compétition que j’aime beaucoup, mais je veux être devant. L’objectif de demain sera de maximiser tout notre potentiel être en avance sur lui! »

David Vidales (JD Motorsport):

« Le résultat est plutôt bon car notre week-end n’a pas bien démarré. Nous n’avons pas eu de chance avec les drapeaux rouges et nous n’avons pas pu faire un tour avec des pneus neufs lors des essais. Même si le dépassement est difficile et qu’il est facile de se tromper sur cette piste, j’ai réussi à dépasser Petr à l’extérieur de la banque au virage trois donc il y a de bonnes opportunités, mais il faut encore réduire l’écart avec Victor et Caio. »

François LEROUX

Photos : EUROCUP

LE CLASSEMENT DE LA 1ére COURSE EUROCUP A ZANDVOORT

1 – Victor Martins – ART GP, 20 tours

2 – Caio Collet – R-Ace, à 1″453

3 – David Vidales – JD Motorsport, à 17″297

4 – Petr Ptacek – R-Ace, à 20″142

5 – Amaury Cordeel – FA Racing , à 20″382

6 – Franco Colapinto – MP Motorsport, à 24″421

7 – Paul Aron – ART GP, à 24″650

8 – Alex Quinn – Arden, à 25″102

9 – Lorenzo Colombo – Bhaitech, à 28″341

10 – Grégoire Saucy – ART GP, à 31″823

11 – William Alatalo – JD Motorsport, à 32″678

12 – Ugo De Wilde – Arden, à 36″766

13 – Tijmen Van Der Helm – FA Racing, à 38″112

14 – Roman Stanek – MP Motorsport, à 44″195

15 – Reshad De Gerus – Arden, à 46″294

16 – Hadrien David – MP Motorsport, à 48″979

17 – Nicola Marinangeli – Bhaitech, à 52″009

18 – Laszlo Toth – Bhaitech, à 52″751

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DE L’EUROCUP

1.Martins : 158 points – 2.Collet : 149 – 3.Vidales : 117 – 4.Colapinto : 76 – 5.Quinn : 69 – 6.Alatalo : 59– 7.Colombo : 56 – 8.Saucy : 52– 9.Aron : 33 – 10.Cordeel et De Wilde : 24.‍‍