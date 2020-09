VALENTINO ROSSI ROULERA TOUJOURS EN MOTO GP EN 2021 MAIS …CHEZ YAMAHA PETRONAS

FLASH

Tout le milieu du Moto GP attendait l’annonce depuis le recrutement du jeune espoir Français Fabio Quartararo par l’équipe officielle Yamaha de l’arrivée à sa place au sein de la formation Malaisienne Yamaha Petronas du Dotore.

Laquelle ce samedi 26 septembre 2020, a bien confirmé et officialisé l’arrivée de Valentino Rossi pour une saison en 2021

La confirmation de ce samedi, n’est donc nullement une ‘ surprise’ car comme prévu depuis plusieurs semaines, l’immense Champion, sacré à neuf reprises Champion du monde en 125cc, 250cc, 500cc et MotoGP, qu’est Valentino Rossi, roulera toujours en GP la saison prochaine mais désormais sous les couleurs de de l’équipe ‘ satellite’ Yamaha Petronas SRT, en 2021.

Donc à 41 ans, il est né le 16 février 1979 à Urbino en Italie, Valentino poursuivra pour au minimum une saison sa prodigieuse carrière

Razlan Razali, qui manage l’équipe Yamaha Petronas SRT, indique ce 26 septembre 2020 :

« Son expérience sera un grand atout pour l’équipe alors que nous entrons dans notre troisième saison en MotoGP »

Et il enchaîne et indique encore :

« Pour nous c’est un sacré honneur d’accueillir Valentino Rossi, un pilote emblématique et une légende qui va rejoindre notre équipe l’année prochaine. Son expérience sera un sérieux atout pour notre équipe alors que nous ne serons que dans notre troisième saison en MotoGP et nous sommes convaincus que nous allons encore progresser et apprendre beaucoup de Valentino. »

Quant au Team-manager, Johan Stigefelt, lui il lâche :

« Cela fait longtemps que Valentino n’a pas été dans une équipe satellite et nous ferons de notre mieux pour l’aider à se sentir à l’aise et confiant. Nous voulons nous assurer qu’il se sent à l’aise dans notre équipe. »

Valentino Rossi arrive chez Yamaha Petronas avec trois membres de sa ‘garde rapprochée’, son chef d’équipe David Munoz, l’ opérateur de télémétrie Matteo Flamigni et l’entraîneur Idalio Gavira et il disposera à nouveau de sa Yamaha M1 officielle, au sein de l’équipe Petronas.

Mais pas malheureusement ses mécaniciens historiques, Briggs et Stephens.

Et surtout pour sa … 22éme campagne en Grand Prix, il va retrouver son ‘ pote et élève au sein de son Académie VR46, Franco Morbidelli. Avec lequel il roule régulièrement dans son Ranch deTavullia!

Pour sa part, Valentino déclare:

« Je suisvraiment très heureux de continuer à courir en 2021 et de le faire avec le Petronas Yamaha Sepang Racing Team. J’ai beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision, car le défi devient de plus en plus difficile. Pour être au sommet du MotoGP, il faut travailler dur et dur, s’entraîner tous les jours et mener une vie d’athlète, mais j’aime toujours ça et je veux toujours rouler. Au cours du premier semestre, j’ai fait mon choix et j’ai parlé à Yamaha, qui était d’accord avec moi. Ils m’ont dit que même s’il n’y avait pas de place pour moi dans l’équipe d’usine, la moto d’usine et le support officiel étaient garantis. Je suis très heureux de rejoindre l’équipe Petronas. Ils sont jeunes, mais ils se sont avérés être une excellente équipe. Ils sont très sérieux et très bien organisés. Pour cette année, j’ai également changé de chef d’équipe. Je suis très content de David, et je pense que nous n’avons pas encore atteint le maximum, c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi de continuer, car l’ambiance dans l’équipe est quelque chose que j’aime beaucoup.»

Et, il conclut:

« Ce sera bien d’avoir Franco comme coéquipier, comme il est pilote de l’Académie, ce sera sympa. Je pense que nous pouvons travailler ensemble pour faire de bonnes choses. »

Jean-Louis BERNARDELLI

Photos : TEAMS