MOTOGP 2020 A BARCELONE : TRIPLÉ YAMAHA. POLE POUR MORBIDELLI, AVEC QUARTARARO ET ROSSI

A part peut-être en Moto2 et encore je suis méchant, Marini décroche le record absolu de la piste, cette journée de qualifs sur le circuit de Catalunya à Montmélo au nord de Barcelone, a été d’une sauvagerie incroyable !

Donc beau temps mais très froid à cause du vent le matin, puis ça souffle moins fort et la température de piste a grimpé un peu, de 23 degrés le matin à … 30°, l’après midi!

En gros, à part quelques médiums, on a roulé toute la journée en double soft et Piero Taramasso, le boss de Bibendum en MotoGP, prévoit que dimanche on courra beaucoup avec cette monte.

En tous cas à l’avant.

MATIN, QUARTARARO

Ce samedi matin déjà, il y avait eu une séance FP3 qui a un peu modifié la liste des qualifiés en direct vers la Q2 mais les quatre Yamaha y sont, Fabio Quartararo en tête, et l’autre pilote tricolore Johann Zarco en fait partie et c’est tout à son honneur parce que sa ‘meule’ est d’occase, je l’ai déjà dit, elle vaut techniquement la dixième place, le reste c’est du pilotage et du talent…

FP4 POUR VINALES

L’après midi c’est FP4 une vraie séance libre pour les MotoGP, gros indice sur ce qui se passera le lendemain puisque les pilotes roulent en mode GP, foncent un peu au début pour voir qui est le plus fort mais roulent surtout toute la séance en rythme GP, pour voir ce que ça donne au long cours.

C’est finalement Maverick Vinales qui fait le meilleur temps de cette FP4, devant un Pol Espargaro déchaîné qui espère toujours sa première victoire en Moto GP pour KTM, avant de rejoindre Honda en 2021, où là Marc Marquez sera revenu et ce sera compliqué…

Maintenant impossible de savoir si Pol est parti avec le plein, mais bon, chapeau.

Mir, Rossi, Quartararo suivent, Zarco est neuf, ce qu’il peut faire dimanche sauf pépins devant…

Intéressant, Bagnaia et Dovizioso, à l’arrache la veille, sont dans le Top 10, mais pas vraiment devant.

Intéressant aussi et prometteur de GP sauvage, les cinq premiers temps de cette FP4 sont sur des écarts infinitésimaux, Quartararo est à 60 millièmes de Vinales !

LA POLE MOTOGP

Puis c’est l’heure de la pole, en deux parties, la Q1 récupère deux pilotes pour aller rouler avec le Top 10, en vraie pole.

Il y a du très beau monde au portillon, Miller et Nakagami récupèrent les deux pompons, Rins, Bagnaia, Dovizioso restent eux, en rade!!!

Tous les temps de toute la séquence de ce jour sont regroupés en fin de papier pour ceux qui veulent les détails.

On attaque donc la pole, et ça va être une furieuse baston sur le deuxième train de pneus, donc sur sept minutes.

Et, Fabio Quartararo pense vraiment avoir décroché la chandelle, mais son équipier chez Yamaha Petronas, Morbidelli, dans son ultra dernier tour, lui pique cet honneur et prend la première pole de sa carrière en MotoGP !

Valentino Rossi est troisième, toute la première ligne est bleue, beau symbole pour son arrivée officielle chez Petronas en 2021, son contrat est d’un an renouvelable et il roulera sur une usine absolue, comme Quartararo et Vinales.

Derrière, en deuxième ligne, on trouve Miller, Vinales et Zarco, grosse perf de notre autre héros, une grille de départ superbe, il ne faudra pas le louper le départ parce qu’après, il y aura un mur devant !

KTM place trois pilotes, Pol Espargaro (7), Binder (10) et Oliveira (12), pas de quoi chanter le Yodel mais on a vu qu’en rythme de course, ils seront probablement mieux.

Une Honda sauve l’honneur, celle de Nakagami, mais onzième temps seulement!

En Moto2, cylindrée un peu plan-plan, moteurs identiques et c’est une course de cadres mais aussi de pilotes, Lorenzo et Zarco ont donné ses lettre de noblesse à cette catégorie, on n’oubliera pas non plus que c’est ici, à Barcelone, que Quartararo, en Moto2, a pris pole et victoire, ce qui lui a ouvert les portes de Petronas en Moto GP !

Et d’entrée, alors que tous les calibres de la cylindrée se sont retrouvés à l’arrache, Marini, frère de Rossi (décidément quelle journée pour la famille!) a battu le record absolu du tour et bien entendu n’a pas été délogé.

Il partira en première ligne avec Navarro et Lowes, baston à prévoir entre l’Anglais et l’Italien mais j’ai bien peur que l’on se retrouve vite avec Marini seul en tête et le reste de la course en file indienne quasiment immuable…

On verra bien. Cette année, deux pilotes de Moto2 ont décroché un contrat en Moto GP pour 2021, donc c’est quand même positif.

En Moto3, Tony Arbolino (déjà recruté en Moto2 en 2021) a pulvérisé la pole avec le record absolu de la piste dans cette cylindrée, chez Dunlop on doit boire le champagne…

Il sera en première ligne avec Fernandez et l’Argentin Rodrigo, il y un paquet de calibres derrière, la bagarre de rue habituelle de cette cylindrée sera en principe au rendez vous.

Le départ de toutes les cylindrées ce dimanche est retardé d’une heure à cause de la F1, il y a des chaînes qui font les deux à la fois, avec un détail marrant, en Italie, le Moto GP fait beaucoup plus d’audience que la F1 ! Il est vrai que la Scuderia Ferrari… est comme le souligne Gilles Gaignault, incroyablement hors de portée des meilleurs actuellement (Mercedes-Red Bull Honda-Racing Point Mercedes-Renault et McLaren-Renault) C’est dire…

F1 qui fait glousser Canal de plaisir avec un petit million de TV spectateurs, mais je me souviens qu’à la grande époque à TF1, un mauvais audimat c’était …. cinq millions de téléspectateurs !

Bon, la F1 fait ce qu’elle veut, en MotoGP il faudrait juste virer Freddy Spencer et ses amis marshalls, comme quoi on peut avoir été un Champion flamboyant et devenir une prune comme juge!

Dire que j’ai applaudi des deux mains quand il a été nommé!

Il y a des fois je suis vraiment assez peu visionnaire…

Bon, le monde parfait n’existe pas mais le show, le bruit et la fureur c’est demain.

On espère juste que les marshalls ne vont pas encore nous pourrir le résultat !

Jean Louis BERNARDELLI

Photos : MotoGP