LA MERCEDES AMG HRT EN POLE DES 24 HEURES DU NÜRBURGRING 2020

L’équipe HRT (Haupt Racing Team) a décroché ce vendredi 25 septembre 2020, la pole position pour la 48éme édition des très prestigieuses 24 Heures du Nürburgring.

Au sommet des qualifications, son pilote Allemand Maro Engel, a assuré le chrono de référence, permettant ainsi à la Mercedes-AMG GT3 N°4 de décrocher la pole position et de prendre le départ de la légendaire course d’endurance dans les montagnes de l’Eifel à l’avant.

La seconde voiture du HRT, la N°6 s’est qualifiée 19éme, juste devant la troisième Mercedes-AMG GT3, la voiture numéro 2, qui s’élancera, elle, de la 20ée position sur la grille sur 97 et ce après un accident survenu lors de la deuxième séance de qualification qui a nécessité d’importantes réparations.

Dans des conditions difficiles, la Mercedes-AMG GT3 N°4, pilotée par l’équipage avec les Allemands Maro Engel, Manuel Metzger et Luca Stolz et le Britannique Adam Christodoulou, a été la seule voiture du HRT à accéder au Top Qualifying 2, dans lequel les positions ont été déterminées.

Engel s’est mieux débrouillé avec les conditions de piste qui ont radicalement changé. Son temps au tour de 8’57.884, était suffisant pour lui assurer la pole position de la plus grande course automobile des GT. De son côté, l’autre Allemand Patrick Assenheimer, au volant de la Mercedes-AMG GT3 N° 6, a terminé sixième du Top Qualifying 1, ce qui signifiait 19éme place au général pour Assenheimer et ses coéquipiers l’Autrichien Dominik Baumann, l’Allemand Dirk Müller et Maro Engel, qui est inscrit sur les deux voitures.

L’équipage de la Mercedes-AMG GT3 N°2, dirigé par le propriétaire de l’équipe Hubert Haupt, a dû surmonter un obstacle majeur avant même de commencer les Top Qualifications. Lors de la deuxième séance de qualification, jeudi soir, la voiture a eu un gros accident dans la section Schwedenkreuz-Aremberg du circuit des Monts de l’Eiffel.

Heureusement, le Hollandais Yelmer Buurman, qui conduisait la Mercedes-AMG GT3, est sorti indemne. Evidemment, la voiture a dû subir d’importantes réparations pendant la nuit dans la base de course du HRT située à Meuspath.

Vendredi après-midi, peu après 15h00, la Mercedes-AMG GT3 réparée a été ramenée dans le garage avant de terminer son premier test de fonctionnement en Top Qualifying 1, au cours duquel l’Allemand Nico Bastian, a terminé septième. La voiture numéro 2 prendra le départ de la course depuis la 20éme place.

PAROLES DE PILOTES

Hubert Haupt, propriétaire de l’équipe HRT et pilote N°2 : « Un résultat incroyable pour notre équipe. Notre première saison et notre première course de 24 heures. Vous ne pouvez pas prendre un meilleur départ que cela. Nos N°2 et N°6 partent peut-être un peu plus en arrière, mais vous avez pu constater que les Mercedes-AMG GT3 sont très rapides dans ces conditions changeantes. Si notre package est bon demain, ils pourront tous les deux grimper au classement. »

Sean Paul Breslin, directeur de l’équipe HRT : « Comme toujours, ce fut une qualification de haut niveau difficile. La sélection des pneus était essentielle aujourd’hui. Je pense que le fait que Maro ait pu se familiariser avec les conditions de piste en Top Qualifying 1 était un petit avantage.

Maro Engel, pilote Mercedes-AMG Team HRT N°4 : « Je suis évidemment très heureux. C’était vraiment difficile sur la piste. Sec ici, mouillé là. Le choix des pneus était extrêmement important. Cependant, l’équipe avait le bon instinct pour le bon pneu. J’ai dû pousser très fort sur les deux tours, car je savais que mes rivaux augmenteraient à nouveau. La voiture était vraiment super aujourd’hui. Merci à Mercedes-AMG et HRT de nous avoir offert une voiture aussi superbe. »

Patrick Assenheimer, pilote Mercedes-AMG Team HRT AutoArenA N°6 : « C’était vraiment difficile. Les conditions étaient différentes à chaque tour. Malgré cela, personnellement, je n’ai pas trouvé les conditions aussi mauvaises qu’on le craignait. Cependant, avec la sixième place du premier Top Qualifying, nous n’avons pas réussi à atteindre notre objectif, qui était de passer au Top Qualifying 2. En tant que tel, nous ne pouvons évidemment pas être satisfaits à 100%. »

Nico Bastian, pilote Mercedes-AMG Team HRT N°2 : « Les conditions étaient loin d’être idéales pour nous, car nous avons dû remonter la voiture dans la nuit. Cela signifiait que je n’ai pas pu m’entraîner lors de la troisième séance de qualification, ce qui était un désavantage pour nous. Cependant, la voiture fonctionne bien sans aucun problème technique. La seule chose qui manque est un peu de rythme. Nous devons encore faire quelques ajustements, ce qui est à prévoir après les réparations. J’aurais bien évidemment aimé faire partie du Top Qualifying 2 pour l’équipe, mais l’essentiel est que nous soyons capables de participer à la course. »

Peter SOWL

Photos : TEAM