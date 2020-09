WAYNE TAYLOR ET MEYER SHANK RÉCUPÈRENT LES DEUX ACURA Dpi DU PENSKE POUR 2021

On le sait, le Team de Roger Penske n’alignera plus dans le Championnat d’endurance US de l’IMSA 2020, ses deux Acura ARX-05 DPi.

HPD, la branche américaine de la société Japonaise, avait déjà annoncé au cours de l’été sa séparation avec l’équipe Penske.

Et on apprend maintenant que ce sont les équipes du Wayne Taylor Racing et du Meyer Shank Racing qui les récupèrent et les feront rouler la saison prochaine.

L’équipe fondée par Wayne Taylor et Max Angelelli passera donc à ce prototype développé sur la base d’une Oreca, abandonnant la Cadillac-Dallara avec laquelle elle a remporté les deux dernières éditions des 24 Heures de Daytona et qui mène actuellement le Championnat IMSA 2020.

Quant à la structure Shank, elle, elle va effectuer son grand retour dans la catégorie reine de l’IMSA après avoir aligné l’Acura NSX, en catégorie GT.

L’autre nouvelle est qu’Acura a confirmé son intention de développer une voiture de la nouvelle classe LMDH, sur laquelle les deux équipes collaboreront.

Peter GRISWOLD

Photos : ACURA