L’ESPOIR FRANÇAIS VICTOR BERNIER, S’IMPOSE AVEC PANACHE EN ADAC F4, À HOCKENHEIM

Totalement impliqué dans son nouveau challenge en Championnat d’Allemagne ADAC de Formule 4, le jeune Français Victor Bernier âgé de 16 ans, a remporté avec brio sa première victoire sur le prestigieux circuit d’Hockenheim, accédant par la même occasion à la 4éme place du classement provisoire après les trois premiers meetings 2020.

Le pilote du Team R-ace GP a su se montrer très compétitif dès les essais libres et s’est ensuite transcendé pour inscrire le maximum de points, tout en ne manquant pas l’occasion d’escalader la première marche du podium.

Nul doute que ce succès en appellera d’autres…

Conscient d’évoluer dans un Championnat extrêmement compétitif – remporté l’an dernier par un autre jeune espoir Français Théo Pourchaire – avec de nombreux candidats à la victoire, Victor Bernier n’en reste pas moins concentré sur ses ambitions de conquête.

Champion du Monde de Karting en 2018 – il y a deux ans jour pour jour – puis Champion de France de F4 Junior en 2019, l’un des jeunes espoirs du sport automobile Français souhaite poursuivre sa belle ascension et se révéler cette saison pour sa première année en ADAC F4 et donner à sa carrière une nouvelle impulsion afin de poursuivre sa trajectoire ascendante.

DES ÉCARTS RÉDUITS EN QUALIFICATIONS

A Hockenheim, il a immédiatement fait jeu égal avec les meilleurs, se plaçant successivement aux 3éme et 2éme positions, des deux séances d’essais libres le vendredi. Très à l’aise sur ce tracé de 4574 mètres qui accueille régulièrement le Grand Prix d’Allemagne de Formule 1, Victor fut un des grands animateurs des qualifications, même si une petite pointe de déception va naître à la lecture des résultats.

« C’était extrêmement serré, puisque j’ai terminé la première séance à un dixième du troisième, et la seconde à seulement cinq centièmes ! Je pense que j’aurais pu exploiter encore mieux les pneumatiques. »

Finalement, Victor décrochera les 6éme et 7éme meilleurs temps, c’est à dire ses positions sur les grilles de départ des deux courses du samedi.

« Malheureusement, la 1ére Course a démarré par un accrochage. Je me suis retrouvé coincé entre deux pilotes, je n’ai rien pu faire ! Dans cette mésaventure, mon aileron avant a été endommagé et j’ai rapidement vu que la voiture manquait d’efficacité. J’ai préféré m’arrêter pour ne pas risquer d’user trop les pneus. »

SEULE LA VICTOIRE EST BELLE !

Son départ sera bien meilleur lors de la seconde course , avec une place gagnée dès les premiers virages, puis une seconde dans le tour suivant. Deux superbes dépassements plus tard, Victor Bernier peut envisager de monter sur le podium.

« Dans les derniers tours, ma voiture a commencé à se dégrader, peut-être en raison des pressions de pneus choisies. Deux pilotes m’ont repassé, mais j’ai quand même sauvé la 5éme place en donnant le meilleur jusqu’au bout. »

Une cinquième place dans ces conditions reste un résultat significatif, mais Victor sait qu’il peut faire encore mieux.

« Nous avons cherché à améliorer ma monoplace avec l’équipe R-ace GP pour la troisième Course du dimanche et le travail a payé. J’ai pu tenir un rythme très élevé tout au long des 15 tours. »

Passé de la 4éme à la 3éme place dès le premier tour, Victor parvient à trouver l’ouverture sur le deuxième à l’aube du dernier tiers de course.

« J’étais vraiment plus rapide que le leader, mais il a chèrement défendu sa place. J’ai dû attendre le dernier tour pour le doubler définitivement au freinage. J’avais hâte de gagner à nouveau, après avoir terminé par une victoire au Paul Ricard le Championnat de France F4 2019. »

Victor Bernier est ainsi revenu au 4éme rang du classement provisoire du Championnat d’Allemagne ADAC de F4 et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

« Je dédie cette victoire à mon équipe R-Ace GP, à mon manager Stéphane Guérin, ainsi qu’à mes partenaires, Vigus’b, la FFSA Academy et mon club d’Ancenis en région Bretagne-Pays de la Loire. L’objectif est de rester sur la même dynamique dans quelques jours lors de la prochaine épreuve au Nürburgring, où nous évoluerons en lever de rideau des célèbres 24 Heures. »

Quoiqu’il en soit, Victor Bernier semble un an après Théo Pourchaire et dans le Championnat le plus relevé celui de l’ADAC F4, déjà parfaitement au niveau des meilleurs espoirs Internationaux de la discipline.

François LEROUX

Photos : TEAM ET F2

LES RÉSULTATS DU MEETING D’HOCKENHEIM LES 19 ET 20 SEPTEMBRE 2020

LE CLASSEMENT DE LA 3éme COURSE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

1 – Victor Bernier – R-Ace – 15 tours

2 – Jak Crawford – Van Amersfoort, à 0”825

3 – Elias Seppanen – US Racing, à 1”249

4 – Gabriele Minì – Prema, à 1”740

5 – Joshua Dursken – Mücke, à 1”830

6 – Francesco Pizzi – Van Amersfoort, à 2”316

7 – Tim Tramnitz – US Racing, à 2”609

8 – Oliver Bearman – US Racing, à 2”985

9 – Sebastian Montoya – Prema, à 6”797

10 – Josef Knopp – Mücke, à 9”305

11 – Vladislav Lomko – US Racing, à 9”637

12 – Leonardo Fornaroli – Iron Lynx, à 13”941

13 – Erick Zuniga – Mücke, à 19”678

14 – Hamda Al Qubaisi – Abu Dhabi, à 20”406

15 – Kirill Smal – R-Ace, à 21”592

16 – Dino Beganovic – Prema, à 36”320

17 – Jonny Edgar – Van Amersfoort, à 1’06”797

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DE L’ADAC F4 2020

1.Edgar : 136 points – 2.Seppanen : 124 – 3.Crawford : 102 – 4. Bernier et Tramnitz : 91 – 6. Durksen : 90 – 7.Minì : 82 – 8.Bearman : 51– 9.Pizzi : 36 – 10.Lomko : 29.

LE CLASSEMENT DE LA 2éme COURSE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

1 – Oliver Bearman – US Racing – 17 tours

2 – Tim Tramnitz – US Racing, à 0”344

3 – Gabriele Minì – Prema, à 2”130

4 – Jonny Edgar – Van Amersfoort, à 5”249

5 – Victor Bernier – R-Ace, à 5”627

6 – Elias Seppanen – US Racing, à 7”240

7 – Francesco Pizzi – Van Amersfoort, à 8”418

8 – Jak Crawford – Van Amersfoort, à 9”176

9 – Dino Beganovic – Prema, à 11”341

10 – Vladislav Lomko – US Racing, à 13”979

11 – Joshua Dursken – Mücke, à 17”114

12 – Erick Zuniga – Mücke, à 17”647

13 – Leonardo Fornaroli – Iron Lynx, à 18”047

14 – Kirill Smal – R-Ace, à 18”430

15 – Josef Knopp – Mücke, à 22”137

16 – Hamda Al Qubaisi – Abu Dhabi, à 30”784

ABANDON

Sebastian Montoya

LE CLASSEMENT DE LA 1ére COURSE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

1 – Joshua Dursken – Mucke – 18 tours

2 – Jak Crawford – Van Amersfoort, à 0”375

3 – Jonny Edgar – Van Amersfoort, à 1”052

4 – Elias Seppanen – US Racing, à 2”470

5 – Francesco Pizzi – Van Amersfoort, à 3”665

6 – Tim Tramnitz – US Racing, à 5”690

7 – Dino Beganovic – Prema, à 6”664

8 – Vladislav Lomko – US Racing, à 15”684

9 – Erick Zuniga – Mücke, à 18”873

10 – Hamda Al Qubaisi – Abu Dhabi, à 20”352

11 – Leonardo Fornaroli – Iron Lynx, à 22”682

12 – Kirill Smal – R-Ace, à 25”200

13 – Sebastian Montoya – Prema, à 25”598

14 – Josef Knopp – Mücke, à 32”803

ABANDONS

Gabriele Minì

Victor Bernier

Oliver Bearman