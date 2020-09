MOTOGP 2020 A BARCELONE : VENDREDI POUR MORBIDELLI DEVANT ZARCO !

Et pourtant on a d’abord cru que ce jour était celui de Quartararo !

Le matin de ce vendredi bleu dans le ciel mais frisquet au sol, la faute à un vent très fort qui a gêné tout le monde, abaissé la température et rendu la piste glissante avec comme conséquence un paquet de chutes dans les trois cylindrées !

Bref le matin, du début à la fin la séance, en pneus Soft/Medium, Quartararo a domin2 de la tête aux épaules, des genoux aux coudes.

Car une Yamaha sur très grandes courbes comme ici en Catalogne ça prend des angles effroyables mais c’est suprêmement élégants!

La preuve ci- dessous avec un Vinales qui est un vrai rêve de motard !

Yamaha d’ailleurs, au combiné de la journée place ses quatre pilotes dans les dix premiers, ceux qui sont qualifiés pour la Q2 samedi à condition de ne pas faire de bêtises en FP3 samedi matin.

Et ça été juste pour Quartararo, sublime le matin et qui, il y a un pépin mais impossible de savoir de quoi il s’agit, il rentre au stand dès que tout le monde a passé le dernier train de pneus (beaucoup de double soft) à la fin de la session de l’après midi, quatorzième temps et qualifié parce que le matin il a retourné les chronos !

Et déjà Morbidelli était là mordant et talentueux.

L’après midi il fait toujours frisquet, Zarco va aller au tas, comme Morbidelli et d’autres, mais c’est en début de session, il a le temps de prendre sa deuxième moto et un combat enragé s’ensuit avec Morbidelli, Zarco est un dixième derrière l’Italien, mais c’est une belle baston (sans intérêt pour la course, tout le monde est en pneus tendres).

C’est le jeu de Dorna de privilégier le spectacle aux dépens des réglages, bonne idée mais il ya des déceptions.

A l’inverse de Yamaha par exemple, Ducati n’a pas une moto dans les dix meilleurs temps !

Sauf celle de Zarco et l’on notera que ce vendredi les deux meilleurs temps sont faits par des motos satellites !

Pour KTM c’est moitié-moitié, les deux motos d’usine, Binder et Pol Espargaro, sont qualifs en Q2, pas Tech3.

A ce propos il ya un bruit rampant sur le fait que Red Bull abandonnerait Tech3 l’an prochain, au micro de Simon Crafar Ponharal a été diplomate mais loin de nier !

Suzuki s’est plaint d’un manque d’adhérence, Mir aussi est allé au tas, il est quand même qualifié mais pas Rins, onzième temps, grrrrr !

Bref, finalement à part Yamaha (et Zarco !) tout le monde a de quoi râler, y compris Aleix Espargaro auteur d’un chrono superbe le matin au guidon de son Aprilia mais qui s’est écroulé l’après-midi.

Résultats vendredi Barcelone 2020 en Moto GP

https://resources.motogp.com/files/results/2020/CAT/MotoGP/FP2/CombinedPracticeTimes.pdf?v1_75db1b77&_ga=2.111457476.1536353719.1600966774-1044698997.1398430659

Un mot rapide sur les autres cylindrées et en particulier sur le Moto2 où Jorge Martin est revenu après 15 jours d’arrêt (Covid, donc on peut très bien s’en sortir quand on est jeune !) et en plus avec une bonne nouvelle, Ducati l’a recruté pour 2021 en Moto GP.

Donc on récapitule, probable puisque finalement Ducati n’a pas révélé son attribution des postes comme on dit dans le marketoche, Miller et Bagnaia en factory, sauf que ce jour Bagnaia a fini en fond de grille avec ses camarades de l’armée rouge !

Mes copains italiens me disent que Ducati attend la course ou la pole pour se décider entre Bagnaia et Zarco en factory.

Zarco ira plus probablement chez Pramac avec soit Bastianini soit Jorge Martin, celui qui n’a pas Pramac prendra le poste de Zarco chez Avintia.

Donc il ya des jeunes contents en Moto2, sauf le frère de Rossi, Marini, qui est en tête du mondial et espérait bien être dans la charrette Ducati.

En Moto2 meilleur temps combiné pour Lowes devant Marini

Résultats vendredi Barcelone 2020 en Moto2

https://resources.motogp.com/files/results/2020/CAT/Moto2/FP2/CombinedPracticeTimes.pdf?v1_39698ab3&_ga=2.141538546.1536353719.1600966774-1044698997.1398430659

En Moto3, où il n’y a pas vraiment de patron, Arenas est en tête du mondial deux points devant Ogura, McPhee est un peu plus loin, le combiné de ce vendredi donne Fernandez devant Masia et Fenati.

Résultats vendredi Barcelone 2020 en Moto3

https://resources.motogp.com/files/results/2020/CAT/Moto3/FP2/CombinedPracticeTimes.pdf?v3_e8fa2b87&_ga=2.115326023.1536353719.1600966774-1044698997.1398430659

Jean Louis BERNARDELLI