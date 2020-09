LIBERTY MEDIA CONFIRME L’ARRIVÉE DE STEFANO DOMENICALI A LA TETE DE LA F1

Liberty Media annonce ce vendredi 25 septembre 2020, la nomination de Stefano Domenicali au poste de Président-directeur général de la Formule 1, à partir de janvier 2021 Et confirme que Chase Carey qui occupait jusqu’alors ce devient Président non exécutif

Greg Maffei, Président de Liberty Media, indique :

« Chase a fait un travail phénoménal à la tête de la F1. Il a réuni une organisation commerciale et sportive de premier ordre qui a une longue liste de réalisations, y compris l’élargissement de l’attrait du sport, le développement de sa présence numérique, l’établissement de nouveaux règlements techniques, la sécurisation d’un plafond de coûts pour la première fois et l’atteinte d’un nouveau plus équitable Accord Concorde avec les équipes. Ses actions ont renforcé la F1 comme le summum du sport automobile. Comme toujours, il a été un excellent partenaire et j’attends avec impatience ses conseils continus dans son nouveau rôle de président non exécutif »

Et il enchaîne :

« Nous sommes ravis d’accueillir Stefano Domenicali en tant que Président de la Formule 1. Stefano apporte une riche histoire de succès en F1 chez Ferrari et dans l’industrie automobile en général chez Audi et Lamborghini.»

Pour sa part, Stefano Domenicali, a déclaré :

« Je suis heureux et excité à l’idée de rejoindre la F1, une discipline qui a toujours fait partie de ma vie. Je suis né à Imola, je vis à Monza. Je suis toujours resté connecté à la F1 grâce à mon poste à la commission monoplaces de la FIA et j’ai hâte de travailler avec les écuries, les promoteurs, les sponsors et tous les partenaires de la F1 afin de lui permettre de continuer d’aller de l’avant. »

John ROWBERG

A propos de Stefano Domenicali

Stefano a commencé sa carrière professionnelle chez Ferrari en 1991, où il a occupé divers postes, élargissant ses responsabilités jusqu’à ce qu’il devienne Team Principal de la Scuderia Ferrari en Formula 1 en 2008. En 2014, il a rejoint Audi AG en tant que vice-président des nouvelles initiatives commerciales, puis a été nommé Président et PDG d’Automobili Lamborghini en 2016. Pendant son séjour chez Lamborghini, il a développé avec succès la marque sur les principaux marchés mondiaux et sur toutes les plateformes, produisant de solides résultats financiers.

Il est par ailleurs membre du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, dont il est président de la Commission Monoplace.