LE YART YAMAHA SIGNE LA POLE POSITION A ESTORIL EN MONDIAL D’ENDURANCE MOTO

Comme lors des dernières 24 Heures du Mans Moto, la Yamaha Autrichienne du YART s’élancera en pole position ce samedi, des 12 Heures d’Estoril, la manche finale du Championnat du monde d’Endurance Moto EWC.

L’équipe Yamaha officielle, partira en pole position de ces 12 Heures d’Estoril. Mais la lutte a été intense ce vendredi matin 25 Septembre 2020, sur le circuit Portugais et le YART Yamaha démarrera bien en tête, ayant décroché le meilleur chrono à l’issue des qualifications devant la Honda du F.C.C. TSR Honda France et le BMW Motorrad World Endurance Team.

Avec trois pilotes sous la barre des 1’39 en qualifications, le YART Yamaha aligne l’équipage le plus rapide et le plus homogène à Estoril.

Karel Hanika, Marvin Fritz et Niccolò Canepa font donc figure de grandissime favori au départ de cette ultime manche du calendrier, celle des 12 Hours of Estoril, finale du Championnat du Monde EWC dont le départ a été avancé à 8h, heure locale.

L’équipe F.C.C. TSR Honda France, victorieuse dans la Sarthe, où la Yamaha Yart s’était contentée de la quatrième place après avoir chuté en début de course, réussit à conserver la deuxième place sur la grille de départ avec son trio formé de Josh Hook, Freddy Foray et Mike di Meglio. L’équipe Japonaise a résisté aux assauts du BMW Motorrad World Endurance Team.

Au guidon de cette BMW officielle, Markus Reiterberger a en effet signé le nouveau meilleur tour en piste en 1’38.447.

Kenny Foray et Peter Hickman ont aussi amélioré leurs performances de la veille mais l’équipe Belge qui engage cette BMW, reste sur la troisième place de la grille de départ, mais à quelques centièmes seulement de la Honda.

Le Suzuki Endurance Racing Team revient dans le carré de tête des équipes officielles avec Etienne Masson, Gregg Black et Xavier Simeon. En quatrième place, l’équipe Suzuki devance le Wójcik Racing Team qui complète le Top 5.

Possédant 40 points d’avance sur le Team F.C.C. TSR Honda France et quarante -cinq sur le YART et BMW – les hommes du SERT peuvent se contenter d’une course d’attente et sage, car un Top 5 leur suffit…

Néanmoins l’équipe Sarthoise n’aura pas le droit à l’erreur car 67,5 points sont encore à prendre ce samedi lors de cette ultime épreuve 2020.

Cinquième des qualifications, le Team Polonais Wójcik Racing Team, qui confie sa Yamaha à Gino Rea, Broc Parkes et Sheridan Morais, confirme sa position de meilleure équipe privée, devant le VRD Igol Pierret Experiences avec Florian Alt, Florian Marino et Nico Terol.

ERC Endurance continue à faire progresser sa Ducati Panigale et prendra le départ en septième position devant Webike SRC Kawasaki France Trickstar.

L’équipe Championne du monde en titre, qui a changé de partenaire pneumatique lors des 24 Heures Motos, cherche visiblement encore à optimiser les réglages de sa ZX-10RR avec les pneus Michelin.

National Motos et Moto Ain, meilleure équipe Superstock, complétant le Top 10 sur la grille de départ de ces 12 Heures d’Estoril.

François LEROUX

Photos : FIM – TEAMS

