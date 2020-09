HAAS NE CONSERVERAIT NI GROSJEAN NI MAGNUSSEN … CINQ PILOTES SONT SUR LES RANGS

L’heure des derniers transfert en Formule 1 approche. Et les ultimes volants disponibles ne sont pas légions… En fait, rien n’est encore décidé dans les équipes Alfa Roméo et Haas.

Les deux écuries rappelons-le, sont actuellement motorisées par Ferrari, et forcément, parmi les noms qui circulent, figurent ceux de plusieurs jeunes pilotes de la ‘Ferrari Driver Academy’, mais naturellement pas que… car il semble difficile d’accorder les deux volants à des ‘ rookies’!

Donc chez Alfa Roméo, le duo actuel avec l’ancien Champion du Monde sacré en 2007, le Finlandais Kimi Räikkonen et le jeune Italien Antonio Giovinazzi, discute pour poursuivre. Une certitude ‘Iceman’ ne semble pas prêt à s’arrêter et à partir en retraite… Pour ce qui le concerne, son jeune équipier, qui a toujours été soutenu par Maranello, aspire lui à poursuivre sa carriére en GP et chez Alfa, car les volants disponibles sont rares!

Concernant le Team Américain de Gene Haas, la, les choses semblent beaucoup plus avancées, car il semble bien que le tandem, avec le Français Romain Grosjean et le Danois Kebin Magnussen, soit en fin de cycle aprés ….cinq saisons tout de même !!!

Pour leur succéder, au moins cinq noms sont sur les agendas des décideurs du Team US :

Deux de pilotes chevronnés et expérimentés, avec d’une part le Mexicain Sergio Perez poussé dehors du Team Racing Point, écurie qui deviendra la saison prochaine Aston Martin, car remplacé par le pilote Ferrari Sebastian Vettel.

Et, d’autre part, l’Allemand Nico Hülkenberg, en année sabbatique en GP cette année car remplacé chez Renault par le jeune espoir Français Esteban Ocon, mais qui a effectué deux splendides piges chez Racing Point pour palier au forfait de … Pérez, contaminé par le Coronavirus COVID-19!

Prouvant qu’il était toujours un pilote à podium…

Aux côtés de des deux tètes d’affiche, Haas parait devoir s’intéresser à trois espoirs, tous trois membres de la Ferrari Driver Academy et qui cette saison brillent en Formule 2 !

Avec dans l’ordre les premiers du classement provisoire, dont le leader du Championnat de F2, le jeune Allemand Mick Schumacher, fils de l’inoubliable ‘ Schumi’ mais aussi l’espoir Russe Robert Shwartzman, sans oublier le jeune Britannique Callum Ilott !

Comme on le constate, le choix est loin d’être évident… entre pilotes d’expériences et jeunes loups et il risque bien d’y avoir des déçus !

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAMS et F2