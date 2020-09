BOTTAS CONFIRME CE VENDREDI LORS DE LA SECONDE SESSION LIBRE A SOTCHI

Déjà le plus rapide et comme il en a l’habitude en matinée lors de la 1ére session des essais libres ce vendredi 25 septembre 2020, Valtteri Bottas, qui est vraiment devenu ‘LE N°1’ des essais libres depuis le début de l’actuelle saison, a de nouveau signé le meilleur chrono à l’occasion de la seconde séance des essais du GP de Russie, à Sotchi.

Le Finlandais a d’ailleurs amélioré de pratiquement une seconde et demie, son chrono établi lors de la session matinale, l’abaissant de 1’34″ 923, à … 1’33″519 !

Lewis Hamilton, curieusement bien discret au cours de la première séance, retrouve une place à la hauteur de son immense talent, remontant de la 19éme à la seconde, signant un chrono de 1’33 »786, à 0.267

Derrière le duo Mercedes, troisième de cette deuxième séance des essais libres, l’Australien Daniel Ricciardo, qui confirme son deuxième temps matinal, plus loin à 1.058, avec 1’34 »577

Complétant le Top 5, les deux McLaren-Renault, de Carlos Sainz Junior et de Lando Norris, respectivement crédités de 1’34 »723 et de 1’34 »847. A 1.204 et 1’328

Suivent dans l’ordre, la Racing-Point Mercedes de Sergio Pérez, à 1.371 avec 1’34 »890, la Red Bull-Honda de Max Verstappen, à 1’529 avec 1’35 »048,

Et, la 1ére des Ferrari de Charles Leclerc, à 1.533 avec 1’35 »052, la seconde Renault d’Esteban Ocon, à 1.620 avec 1’35 »139 et l’autre Ferrari de Sebastian Vettel dixième, à 1.664, avec 1’35 »183.

Ensuite, on pointe les deux jeunes, le Français Pierre Gasly et son Alpha Tauri-Honda, au 11éme rang, à 1.691 avec 1’35 »210 et le Thaïlandais Alex Albon, 12éme, à 1.723, avec la seconde Red Bull-Honda, avec 1’35 »242.

Plus loin, on trouve Daniil Kvyat, Kimi Räikkonen, Nicholas Latifi, George Russell, Lance Stroll seulement 17éme, Kevin Magnussen , Antonio Giovinazzi et Romain Grosjean qui ferme la marche au vingtième rang !

John ROWBERG

Photos : F1 –TEAMS –PIRELLI

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE SÉANCE DES ESSAIS LIBRES VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’33″519 – 37 tours

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’33″786 – 33

3 – Daniel Ricciardo (Renault) 1’34″577 – 27

4 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) 1’34″723 – 36

5 – Lando Norris (McLaren-Renault) 1’34″847 – 33

6 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 1’34″890 – 35

7 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’35″048 – 30

8 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’35″052 – 35

9 – Esteban Ocon (Renault) 1’35″139 – 28

10 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1’35″183 – 35

11 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’35″210 – 35

12 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 1’35″242 – 31

13 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 1’35″461 – 37

14 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’35″516 – 33

15 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’35″563 – 31

16 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’35″575 – 30

17 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 1’35″627 – 34

18 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1’35″729 – 32

19 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’36″053 – 36

20 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1’36″858 – 32