VISITE SURPRISE DE MARC MARQUEZ DANS LE PADDOCK DU GP DE CATALOGNE A MONTMÉLO!

Le multiple Champion de Moto GP, l’Espagnol Marc Márquez, qui vit à coté en Catalogne à Cervera, a fait ce jeudi une courte apparition dans le paddock du MotoGP du circuit de Catalunya à Montmélo, au nord de Barcelone, où se dispute ce week-end le GP de Catalogne, huitième épreuve du calendrier 2020.

Il s’agissait de sa première sortie en MotoGP depuis son retour le 25 juillet dernier à Jerez de la Frontera,

Avant d’être autorisé de rejoindre le paddock du circuit de Catalunya ce jeudi, Marc Márquez a effectué un test PCR pour vérifier qu’il était négatif au Coronavirus COVID-19, pour satisfaire au protocole sanitaire.

Avant de retrouver son Team, l’équipe Honda Repsol. Márquez s’amusant à chevaucher sa RC213V.

Mais Marc Márquez n’assistera pas à partir de vendredi aux différentes séances d’essais ni non plus au Grand Prix de Catalogne ce week-end.

Questionné, le grand absent du Championnat 2020 du MotoGP, a confié :

« J’ai trouvé sympa et génial de me balader dans le paddock du MotoGP et de revoir les membres de mon équipe.»

Ajoutant ensuite :

« Pendant mon absence, nous nous étions parlé au téléphone, mais ils me manquaient énormément et c’était formidable de les revoir, tout comme ma moto ! Il y avait une part de moi-même qui voulait courir à nouveau, c’est évident, surtout après que je me sois assis sur ma Honda, mais je dois être patient »

Avant de préciser :

« J’estimais important de me déplacer ici pour parler avec l’équipe mais aussi avec Honda, alors que nous devons déjà aborder les projets pour la saison 2021. J’aurais aimé courir ici pour ma course à domicile ce week-end, mais ce ne sera pas le cas je dois poursuivre ma rééducation et je suivrai la course à la télévision. »

Et Marc Marquez concluait par une pique à ses collègues du MotoGP, lâchant en souriant :

« Je m’étonne que le leader après sept GP n’ait scoré seulement que 84 points – une victoire rapporte vingt -cinq points – alors que moi, j’en ai fait aucun et c’est également curieux de constater comme une sorte d’ impression, qu’aucun d’entre eux, ne veut gagner le Championnat »

Ajoutons encore que ce jeudi, alors qu’il venait de rendre visite à son arrivée à Barcelone au Docteur Mir, qui lui a confirmé que sa cicatrice consécutive à sa fracture du scaphoïde était en bonne voie de guérison, que Cal Crutschlow, le pilote de la Honda LCR, en sortant de la cabine de test de dépistage du COVID-19, a glissé et s’est rompu les ligaments de la cheville gauche…

Jean Louis BERNARDELLI

Photo : HONDA REPSOL