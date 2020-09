VALÉO ÉQUIPE AUTOBUS ET AUTOCARS D’UN BOUCLIER SANITAIRE

L’équipementier Français Valéo nous annonce ce 24 septembre 2020, qu’il équipe autobus et autocars d’un bouclier sanitaire capable d’éliminer plus de 95% du virus COVID-19!

Valeo a en effet mis au point le plus puissant dispositif au monde de stérilisation de l’air des habitacles d’autocars et d’autobus. Le système élimine, dès son activation et en un seul passage du flux d’air, plus de 95% des virus, dont celui du Covid-19, ainsi que les bactéries et les moisissures en suspension.

Le module conçu par Valeo fonctionne en permanence, durant les trajets avec des voyageurs à bord, quelle que soit la source d’infection, à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule.

L’appareil prend la forme d’un boîtier spécifique ou est directement intégré aux systèmes de climatisation, quand le véhicule en dispose. Il fait appel à la technologie des lampes à ultraviolets, similaire à celle employée en milieux médical et hospitalier.

Les rayons UV y sont utilisés comme bactéricides et germicides. Ils peuvent détruire des micro-organismes tels que les virus et les agents pathogènes. Ils empêchent leur prolifération et constituent une alternative à d’autres méthodes de désinfection, sans avoir recours à des produits chimiques.

Valeo a créé une solution unique qui intègre une lampe UV, fournie aujourd’hui par l’un des experts mondiaux de cette technologie et un « labyrinthe de lumière » qui empêche la diffusion des rayons ultraviolets hors du boîtier métallique.

De fait, les voyageurs ne sont jamais exposés aux rayonnements. Seul l’air circulant dans le boîtier de ventilation est purifié par la lampe.

L’Institut de virologie médicale de l’hôpital universitaire Goethe de Francfort a attesté, le 10 juillet 2020, de l’efficacité virucide de cette technologie.

La solution de Valeo vient d’être intégrée, en première monte, à des véhicules d’un constructeur Brésilien. Elle a été conçue pour s’adapter à tous les types d’autobus et d’autocars, de toutes tailles, qu’ils soient climatisés ou non, et dans toutes les conditions climatiques.

Valeo va, dès à présent, commercialiser ces dispositifs en Europe, sur tout le continent américain et sur les marchés asiatiques.

Les purificateurs d’air de Valeo vont aussi être proposés aux opérateurs de véhicules déjà en circulation, car ils peuvent s’adapter aux systèmes de ventilation actuellement en fonction, y compris lorsqu’ils ne comportent pas de climatisation.

En outre, Valeo travaille pour étendre cette technologie aux voitures individuelles.

Quand Valeo transforme les automobiles en boucliers sanitaires

Après le masque pour les personnes, le masque pour les véhicules… Valeo a mis au point des filtres à air d’habitacle d’automobile à très haute efficacité qui sont une véritable barrière à l’entrée contre toutes les pollutions atmosphériques. Grâce à leurs trois couches de matériau et à leur revêtement naturel, composé de polyphénols provenant de plantes, de fruits, de légumes et de bons oxydants, ils bloquent les particules ultra fines, les gaz nocifs, les champignons, les moisissures et certaines particules virales de plus de 0,3 µm (ou 0,0003 mm).

Deux organismes certificateurs indépendants, en Europe et en Chine – respectivement TÜV Sud et CATARC (China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd) – ont attesté du niveau de protection des filtres de Valeo : ils bloquent 96% des allergènes du pollen et 99,8% des virus, y compris ceux de type coronavirus.

Ils sont ainsi conformes à la norme ISO 18184, laquelle précise les méthodes d’essai pour la détermination de l’activité antivirale des produits textiles.

En faisant simplement fonctionner la climatisation, l’air d’une cabine d’automobile de taille moyenne (3 m3) est purifié en moins de 5 minutes. Les filtres à très haute efficacité de Valeo peuvent s’adapter à de très nombreux véhicules, même si le modèle de voiture n’en était pas doté à l’origine. Ils se trouvent alors chez les distributeurs spécialisés de pièces automobiles.

Valeo a aussi développé une gamme de produits permettant d’assainir les habitacles automobiles : c’est bien la propriété de Valeo ClimSpray™ qui se présente sous la forme d’un spray utilisable par tout un chacun. Son action est automatique. Par simple pulvérisation, il désinfecte l’intérieur du véhicule en 15 minutes. Il empêche la prolifération des micro-organismes infectieux à la source et diffuse un parfum agréable. Valeo ClimSpray™ est compatible avec le plastique et le caoutchouc et il ne laisse ni trace ni tache après usage. La solution utilisée dans le produit Valeo ClimSpray™ a obtenu la certification d’un laboratoire médical indépendant, attestant de sa conformité aux normes européennes d’efficacité antimicrobienne.

Valeo ClimSpray™ est disponible dans les enseignes spécialisées en pièces automobiles à un tarif proche de 20 € TTC*.

A PROPOS DU GROUPE VALEO…

Valeo est un équipementier automobile Français, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO2 et le développement de la conduite intuitive.

Le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 19,2 milliards d’euros et a consacré 13 % de son chiffre d’affaires, première monte à la recherche et au développement.

Valeo emploie, au 30 juin 2020, 102.400 collaborateurs dans 33 pays, dans 190 sites de production, 20 centres de recherche, 43 centres de développement et 15 plates-formes de distribution. Valeo est coté la Bourse de Paris.

