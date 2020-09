UNE FINALE 2020 EXCEPTIONNELLE SAMEDI A ESTORIL EN MONDIAL D’ENDURANCE MOTO !

Le regroupement des favoris en tête du Championnat du Monde d’endurance moto annonce une finale 2019-2020 sous très haute tension au Portugal en fin de semaine au Portugal.

Les 12 Hours of Estoril, ultime manche de la saison 2020 chamboulée, s’élanceront ce samedi 26 septembre à 8 h 30 heure locale, aux portes de Lisbonne, sur le tracé d’Estoril, situé entre Cascais et Sintra.

Le SERT (Suzuki Endurance Racing Team) arrive seul en tête aux 12 Hours of Estoril. Mais les points accordés sur cette finale de la saison 2019-2020, laissent l’équipe officielle Suzuki à la portée des attaques … de sept autres équipes en quête du titre mondial !

Parmi ces concurrents, quatre formations officielles se présentent en rang serré, le F.C.C. TSR Honda France, le YART Yamaha managé par Mandy Kainz, le BMW Motorrad World Endurance Team et enfin le Webike SRC Kawasaki France Trickstar.

Avec seulement 7 infimes points d’écart, entre ces équipes, la lutte va être particulièrement tendue. Leur engagement dans la course sera d’autant plus fort qu’elles n’ont rien à perdre sur cette finale.

Leur objectif sera le mêmes pour tous… la victoire et la couronne mondiale !

Le Wójcik Racing Team, qui vient de faire un galop d’essais à Estoril, VRD Igol Pierret Experiences et 3ART Best of Bike, font aussi partie du peloton d’adversaires motivés par leur possible accès au titre et au podium du Champion du monde.

Une grille resserrée mais une lutte intense

La finale de cette saison 2019-2020 bouleversée par la pandémie mondiale du COVID-19, accueillera 23 équipes. Mais ces teams ont tous une motivation intacte.

ERC Endurance sera certainement l’une des plus en vue. L’équipe officielle Ducati n’est plus en lice pour le titre mondial mais vise sa première victoire avec Louis Rossi,et deux nouveaux partenaires, Mathieu Gines et Sylvain Barrier. Lesquels remplacent Randy de Puniet et Julien da Costa mécontents du comportement de l’équipe aux récentes 24 Heures du Mans Motos!

Au Bolliger Team Switzerland, l’équipe Suisse aura à cœur d’offrir le meilleur à son fondateur Hanspeter Bolliger.

Effectivement après la bagatelle de … 38 ans aux commandes de l’équipe « Hämpu » va boucler sa dernière course et offrir le relais à son fils Kevin.

En Superstock, le suspense pour la Coupe du Monde FIM d’Endurance est un peu atténué par l’absence du GERT56 by GS Yuasa, principal concurrent de Moto Ain.

Mais les Italiens du No Limits Motor Team sont encore en mesure d’arracher la Coupe à l’équipe Française Moto Ain.

Le Wójcik Racing Team 2 et JMA Motos Action Bike ont aussi une belle place à jouer au classement mondial Superstock.

Les premiers essais privés auront lieu ce mercredi 23 septembre à Estoril, on l’a dit, circuit proche de Lisbonne. Les premiers essais officiels et les qualifications débuteront jeudi 24 septembre.

Le départ des 12 Hours of Estoril sera, lui, donné samedi 26 septembre à 8h30 heure locale soit 9h30 en France.

François LEROUX

Photos : FIM