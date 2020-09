SELON LE PROFESSEUR SUISSE ERICH RIEDERER, SCHUMI EST ÉVEILLÉ MAIS DANS UN ETAT VÉGÉTATIF!!!

Le mystère autour de l’état de santé réel de Michael Schumacher n’en finit pas d’attiser les rumeurs sept ans après son accident de ski, survenu le 31 décembre 2013 dans la station Savoyarde de Méribel-les-Allues.

Tout récemment, le neurochirurgien Suisse, Erich Riederer, qui officie à Zurich, a accordé une interview choc qui laisse peu de chances de revoir un jour le Michael Schumacher, l’immense sportif croisé pendant des années sur toutes les pistes des Grands Prix de F1.

Depuis le drame qui le tient éloigné des ‘sunlights’ auxquels il était habitué lui le multiple Champion du monde de Formule 1, l’homme aux sept titres mondiaux, régulièrement les rumeurs les plus folles circulent en Allemagne son pays d’origine mais un peu partout dans le monde

RETOUR SUR L’HISTOIRE DU DRAME DU 29 DÉCEMBRE 2013

Après long six mois de coma et de multiples opérations chirurgicales, au CHU de Grenoble la Tronche, avant que le Champion ne soit transféré quelques mois plus tard en jin 2014 par hélicoptère au CHU de Lausanne en Suisse, puis reconduit trois mois plus tard en septembre 2014, à son domicile Vaudois de Gland sur les bords du Lac Léman, sa faille a instauré un Black out, sur la réalité de l’état de celui que ses fans et admirateurs à travers le monde avaient donné le surnom de ‘ Schumi’

Les années passent et défilent et l’entourage proche de Michael Schumacher continue d’entretenir ‘ le mystère’ sur la réalité de sa santé.

Quasiment personne ne pénètre dans la magnifique propriété de Gland car rares sont ceux qui ont un droit de visite et qui snt autorisés à lui rendre visite et avant ils doivent montrer patte blanche et s’engager sur l’honneur à ne rien dévoiler !

C’est la raison pour laquelle, tout se raconte et que année aprés année, logiquement le doute s’installe et plane, laissant supposer que Michel Schumacher est vraiment sérieusement diminué.

La dernière info concernant Michael Schumacher, remonte à il a un an, à septembre 2019 lorsqu’il avait été hospitalisé à Paris, dans le service de chirurgie cardio-vasculaire à l’hôpital Européen Georges Pompidou,qui se trouve dans le XVéme arrondissement de la capitale pour un nouveau traitement secret expérimental, supervisé par le Professeur Philippe Menasché, un spécialiste mondialement reconnu et réputé pour la thérapie cellulaire destinée à soigner l’insuffisance cardiaque.

La thérapie cellulaire, est aussi appelée greffe de cellules souches ou greffe de moelle osseuse

L’opération consiste à prélever des cellules-souches de la moelle osseuse et à réinjecter ces cellules dans le corps

Selon nos informations, le Professeur Menashé siégerait au conseil d’administration de l’ICM (Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière) lequel a été financé en partie lors de sa création par Michael Schumacher et qui se situe lui à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière dans le XIIIéme arrondissement de Paris, où le Professeur Menashé retrouve le Professeur Gérard Saillant qui s’était occupé de ‘ Schumi’ à son arrivée au CHU de Grenoble la Tronche, avec les équipes du Professeur Grenoblois Jean-François Payen.

Depuis plus aucune information ne circulait jusqu’aux récentes déclarations et révélations du neurochirurgien Zurichois, Erich Riederer, loin d’être rassurantes.

En effet questionné par RMC Story pour le documentaire ‘Michael Schumacher, en quête de vérité’, qui a été diffusé le mercredi 16 septembre dernier, le praticien Suisse, affiche un sérieux pessimisme sur les chances de guérison de Michael Schumacher.

Si l’on en croit, Erich Riederer, ce dernier affirme qu’une erreur commise par les médecins Grenoblois aurait aggravé le coma du pilote Allemand:

“ Les neurochirurgiens disent toujours ‘time is brain’, ce qui signifie ‘il faut agir au plus vite’. À mon avis, on a attendu trop longtemps jusqu’au soulagement du cerveau. Si vous laissez le temps passer, vous allez détruire des substances cérébrales”.

Les années passant depuis le drame du 29 décembre 2013, Erich Riederer estime que l’espoir s’amenuise, concernant un possible retour à une vie normale pour Michael.

Et le neurochirurgien n’est pas tendre, affirmant à nos confrères de RMC Story, ce que beaucoup savent dans les paddocks des Grands Prix, bon nombre de personnels médicaux ayant pu approcher le Champion lors de ses différentes hospitalisations, finissant aprés des années de silence par parler…

“Je pense qu’il est dans un état végétatif, ce qui signifie qu’il est éveillé, mais ne répond pas”

Avant d’indiquer et de préciser encore:

“ Il respire, son cœur bat, il peut probablement être assis, et faire des petits pas avec de l’aide, mais pas plus. Je pense que c’est le maximum”

Et répondant à la terrible question:

“ Existe-t-il une chance de le retrouver un jour comme avant son accident ?

Erich Riederer, répond sans chercher ses mots:

“ Mais quand il faut dire les choses crûment… Je ne le crois vraiment pas.”

Qu’ajouter?

Que dans trois mois, le 29 décembre 2020, cela fera sept ans que l’immense Champion qu’était le grand Michael Schumacher, a perdu sa conscience…

Triste destin…

Situation qui naturellement nous brise le cœur, nous qui l’avons des années durant côtoyé et ce des ses débuts en endurance au sein de l’équipe Sauber-Mercedes, avant qu’il ne débute en F1, lors du GP de Belgique 1991, dans le baquet de la Jordan que pilotait avant lui Bertrand Gachot!

Ultime information qui n’arrange rien, selon le quotidien Britannique ‘The Mirror’ «Schumi» aurait vu ses muscles et ses os être sérieusement touchés, puisqu’il souffrirait d’atrophie musculaire – perte des muscles du corps – et d’ostéoporose une maladie qui affaiblit les os!

Gilles GAIGNAULT

Photos : Bernard BAKALIAN – Manfred GIET