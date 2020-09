MOTOGP 2020 : LA SARTHE SORT DE LA ZONE VERTE D’INFECTION, LE GP DE FRANCE MOTO MENACÉ ?

J’ai eu Claude Michy il y a quelques jours, qui me disait que le département de la Sarthe étant en zone verte, il espérait avoir une décision positive du préfet sur la réception du public au GP de France au Bugatti.

Or, une fois de plus, nos politiques réagissent comme des gamins n’ayant jamais gouverné, et donc revoilà la terreur, un régime de rêve, les gens bouclés chez eux devant une TV aux ordres.

A1u fait la Sarthe n’est pas en zone rouge mais seulement en zone d’alerte, on le voir sur carte ci-dessous avec le No 72.

Oui, le nombre de cas a augmenté mais la récente expérience du pilote de GP Jorge Martin est intéressante, positif il a cessé de rouler, il est resté chez lui durant quinze jours et revient.

Qu’il y ait plus de cas détectés c’est logique, il y a eu plus de tests.

Mais cette fameuse deuxième vague brandie comme la faux de l’Ankou, la personnification de la mort en Bretagne, n’a ni queue ni tête, on arrête le pays parce qu’il y a des malades à l’hosto !

Et très peu de gens en réanimation, les cas détectés sont jeunes et guérissent donc vite et tous seuls.

Bref il faut faire avec, quand on n’a rien à proposer au gens, on leur offre la guerre, où tout est englouti, problèmes sociaux, religieux, économiques.

Mais pas du tout médicaux c’est ça le pire, ces confinements très à la mode un peu partout n’ont en rien arrêté l’épidémie !

Bref, la décision pour le Bugatti était prévue le 23 septembre, nous y sommes et silence radio, pas bon signe ça.

Des précisions demain…

Cela dit, je viens de regarder les chiffres du département, zéro mort depuis dix jours.

Il leur faut quoi de plus?

Jean Louis BERNARDELLI