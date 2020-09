GERARD NEVEU QUITTERA LA DIRECTION DU MONDIAL D’ENDURANCE WEC FIN 2020

L’information circulait depuis plusieurs mois en coulisses et elle est désormais officielle :

Gérard Neveu va quitter la direction du Championnat du monde d’endurance WEC !

Après presque une décennie entièrement dédiée au Championnat du Monde d’Endurance WEC, à celui de l’ELMS (European Le Mans Series) et à l’organisation de nombreux événements automobiles internationaux, Gérard Neveu a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle, mener d’autres projets et diversifier son champ d’actions.

En plein accord avec Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest, il a été acté que Gérard Neveu cesserait sa mission au 31 décembre 2020 à la tête de LMEM (Le Mans Endurance Management).

Gérard Neveu qui confie:

« Après neuf années à la tête de ce superbe programme de sport automobile, je pense qu’il est temps pour moi de passer le relais et de permettre la mise en place d’un nouveau souffle sous l’impulsion de Pierre Fillon. De superbes pages vont s’ouvrir dans quelques mois avec notamment l’arrivée du LMH et du LMDh et je ne doute pas des succès à venir pour ces championnats sous label ACO. D’ici là je vais m’employer à finir du mieux possible la saison 2020. Il viendra ensuite pour moi l’heure de dessiner une autre trajectoire personnelle en 2021. »

Et il ajoute :

« Ce fut une mission intense et passionnante que m’a confiée l’Automobile Club de l’Ouest et cela a été une grande fierté de conduire ces Championnats sous l’égide de l’ACO et de la FIA. Je veux remercier pour leur confiance tous les compétiteurs du WEC et de l’ELMS, les partenaires, les prestataires, les médias qui nous suivent, les promoteurs locaux et tous les circuits qui nous ont accueillis dans le monde. J’ai également une pensée toute particulière pour la formidable équipe LMEM que j’ai eu le privilège et l’immense plaisir de diriger pendant toute cette période. Cela restera une superbe aventure humaine et une expérience unique qui ne s’effaceront pas. »

De son côté Pierre Fillon, le Président de l’Automobile Club de l’Ouest, poursuit :

« Dans une équipe, pour entreprendre et réussir, chaque homme, chaque femme qui constitue cette entité, est déterminant. Pour créer et surtout développer notre Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, Gérard Neveu a été un des éléments bâtisseurs à double titre. Il a participé non seulement à la fondation de ce championnat depuis le début, il a été aussi à l’origine de cette équipe créée pour le Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, associée aux équipes de l’ACO, pour faire tourner tous nos concurrents sur la planète. »

Avant de préciser :

« Ensemble, ACO et WEC, nous avons mené, pour avancer, de nombreuses batailles pour établir notre championnat sur la planète compétition automobile. Les victoires ont été très souvent au rendez-vous et surtout toujours plus marquantes, constructives. Créer un tel championnat du monde n’est pas une mince affaire, le faire rayonner dans le monde encore moins. «

Et Pierre Fillon conclut :

Pour toutes ces aventures professionnelles et humaines vécues ensemble, je remercie sincèrement Gérard. Je salue particulièrement son engagement, son implication, son énergie hors norme. Désormais, je lui souhaite le meilleur dans ses futures activités professionnelles. A titre personnel, il restera un membre de notre famille endurance et de par ses futures activités, il fait peu de doute que de prochaines collaborations communes verront le jour entre nous. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY- Bernard BAKALIAN