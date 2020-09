WSBK 2020 A BARCELONE : PODIUM DE LORIS BAZ, VICTOIRE D’ANDY VERDOÏA ET « QUI PERD GAGNE » POUR REA!

Bon ? C’est facile à décoder.

Il y a deux Ducati que nous allons appeler officielles, celles de Davies et de Redding.

Le pilote rouge le mieux placé pour affronter le duo invincible Kawasaki/Rea, c’est Redding.

Du coup, mais c’est annoncé depuis le début de la saison et même avant, à condition de ne pas se faire mal, Rea va gagner son sixième titre, peut-être dès Magny Cours.

J’ai presque envie de dire qu’il peut être titré encore dix fois, le garçon a du talent et une moto spécialement affutée en usine, même avant les confinements, Rea avait déjà largement vidé les salles de presse du WSBK !

Mais le truc du jour, c’est que Baz a réussi un podium!

Sur une des manches c’est sûr mais le système est tellement compliqué qu’un manchot d’Antarctique n’y retrouverait pas sa femelle couvant sa progéniture!

Ce week end, l’un des deux pilotes du team Yamaha, le turc Ratzaglioglu s’est fait un high side démentiel au warm up et n’a pas pu courir le dimanche.

Il a été remplacé par l’Américain Gerloff et ça a bien fonctionné, dans la course du dimanche, Van der Mark (Yamaha) est deuxième et Gerloff (Yamaha) troisième, Rea n’est que quatre mais je l’ai dit il a pris de points là où il le fallait.

Talentueux, moto intouchable et en plus du bol, what else ?

Il reste deux courses, à Magny Cours le 4 octobre, à Estoril le 18 octobre.

Au général, Baz est neuvième, avec 199 points de retard sur Rea…

Le championnat vu dans sa totalité, avec classement et résultat :

https://resources.worldsbk.com/files/results/2020/ESP3/SBK/003/PER/RidersPerformance.pdf?version=49b7bb7b4eabc93879412d3c9b365fce&_ga=2.24592570.1860711370.1600716184-1049360421.1591722676

SUPERSPORT 600 : VERDOÏA ET MAHIAS BATTENT LOCATELLI !

Enfin sur une des deux manches du week end…

Mais ça fait tellement plaisir d’abord de voir Locatelli l’intouchable se faire battre et ensuite de voir un très jeune Français, Verdoïa, issu de la filière Yamaha Blu Cru, sortant du Supersport 300 et gagnant une course dès sa première année en 600 ! Mahias est deux, moment magique arraché à la force des choses.

Cluzel n’est pas là, il est blessé. Il était en tête en Aragon et a été fauché par De Rosa, jambe cassée.

Bon Locatelli a gagné la deuxième manche et est déjà champion du monde, je n’insisterai pas, cette histoire sent la poudre.

Résultats et classement SSP 600 sur la saison

https://resources.worldsbk.com/files/results/2020/ESP3/SSP/002/PER/RidersPerformance.pdf?version=49b7bb7b4eabc93879412d3c9b365fce&_ga=2.10240949.1860711370.1600716184-1049360421.1591722676

Au général, avant Magny Cours, Mahias (Kawasaki) est deux, Cluzel (Yamaha GMT 94) trois, Perolari (Yamaha GMT 94) 6, Verdoïa (Yamaha Blu Cru) 14.

En SSP 300, Le jeune Néerlandais Buis est toujours largement en tête, ces courses de jeunes sont phénoménales, rien que ça vaut le coup d’aller à Magny Cours.

https://resources.worldsbk.com/files/results/2020/ESP3/SSP300/003/PER/RidersPerformance.pdf?version=49b7bb7b4eabc93879412d3c9b365fce&_ga=2.216542998.1860711370.1600716184-1049360421.1591722676

Jean Louis BERNARDELLI