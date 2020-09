MICHAEL JORDAN S’OFFRE UNE ECURIE NASCAR EN SPORT AUTOMOBILE!

L’une des stars et légende de la NBA, le basket US, l’icône qu’est l‘immense basketteur Américain Michael Jordan, s’offre une écurie de course automobile de la série Nascar.

Et il indique avoir déjà recruté et enrôlé le pilote noir Bubba Wallace :

« Quand j’étais enfant en Caroline du Nord, mes parents nous emmenaient mes frères, mes sœurs et moi assister aux courses automobiles, et j’ai toujours été un fan des épreuves de la Nascar.»

Lequel ajoute et précise :

« La chance de posséder ma propre équipe de course en partenariat avec mon ami Denny Hamlin et d’avoir Bubba Wallace au volant est très excitant pour moi.»

Sur le plan des affaires, Jordan possédera la majorité des parts de la nouvelle franchise, associé avec le pilote Denny Hamlin.

Jordan indique encore :

« Historiquement, le Nascar a toujours eu du mal avec la diversité et il y a eu peu de propriétaires noirs. »

Et il conclut :

« Le moment semble indiqué car la série Nascar change et évolue et semble bien s’adapter au changement des mentalités. Ajouté à mon engagement récent et aux dons que j’ai faits pour lutter contre le racisme, cette arrivée dans la Nascar va offrir une chance pour offrir plus d’opportunités aux Noirs dans les courses automobiles ».

Bubba Wallace, le seul pilote noir de la série Nascar, sera le pilote de cette équipe.

Peter GRISWOLD

Photos : NBA