WILLAM WAGNER VICTORIEUX DU RALLYE DE LORRAINE 2020 ENDEUILLÉ

Le 65éme rallye de Lorraine qui se disputait ces 19 et 20 septembre 2020, avec comme point de départ, la ville de Baccarat et celle ce Nancy comme arrivée a été endeuillé par le décès d’un pilote allemand !

Avec 113 engagés en moderne, 5 en VHC et 14 en VHRS, le spectacle promettait d’être au rendez-vous.

D’autant que plusieurs participants du Championnat de France des rallyes étaient présents, Wagner et Giordano dans la classe R5.

D’entrée William Wagner et Kévin Millet avec leur Citroën C3, prenaient la tête de l’épreuve, tandis que Quentin Giordano et Kévin Parent avec leur Volkswagen Polo, perdaient gros d’entrée, eux, victimes d’une crevaison.

A la fin de la première journée et la spéciale spectacle au centre de la capitale de la cristallerie de Baccarat, on comptait déjà une trentaine d’abandons.

Malheureusement, dans la seconde spéciale ce dimanche matin 20 septembre 2020, la huitième, celle de Dommarie-Eulmont en Meurthe et Moselle , l’équipage de la Citroën Saxo numéro 82, sortait violemment de la route.

Leur véhicule aurait fait une sortie de route avant de percuter un arbre et de s’embraser, d’aprés les pompiers.

Le pilote, l’Allemand Siggi Koch, malgré l’intervention très rapide des secours et des pompiers, est décédé dans l’accident, alors que son copilote, Stéphan Maurer, était transporté en urgence sur l’hôpital de Nancy.

Dans la foulée, un communiqué, du directeur de course Jean Hug Hazard, tombait pour annoncer la fin du rallye après le regroupement de Baccarat.

Jean-René Dubois, président de l’association sportive automobile club lorrain, organisatrice du rallye indiquait immédiatement :

« Nous avons pris la décision d’arrêter le rallye. L’ensemble des organisateurs et des pilotes sont tous très choqués et émus. Il y a beaucoup de respect, de dignité et de tristesse. »

Bien qu’anecdotique après ce tragique accident, faisons un point sur les résultats sportifs de ce week-end avec, en R5, la victoire pour William Wagner devant Antonin Mougin et Florent Diottint et leur Skoda Fabia et Thomas Anacleto et Marie Stirling avec leur Citroën C3 qui complètent le podium final.

On notera, tout de même, la victoire en groupe A, d’Armando Pereira et Remi Tutelaire sur Ford Fiesta. Le groupe FN est, quant à lui, remporté par François Thiébaut et Julia O’Brien sur Subaru Impreza.

Le groupe N n’échappe pas à Jean-Nicolas Hot et Christiane Nicollet avec la Subaru Impreza. Daniel Fores et Amélie Boban sur leur magnifique Porsche 997 empochent le groupe GT.

Une 208 a remplacé la Clio pour Damien Claudon et Nicolas Patris, qui gagnent, eux, le groupe R classe 2.

Le rallye VHRS tombe dans la poche d’un équipage Déodatien, la paire Emmanuel et Martine Iung et leur Porsche 911 SC.

Texte et photos : Éric PETITDIDIER