NICO MULLER VICTORIEUX DIMANCHE DE LA 4éme COURSE DTM DU NÜRBURGRING EN 2020

Alors que son avance au classement commençait à diminuer dangereusement, Nico Muller a senti le vet et du coup, il a retrouvé le gout du rythme et il décroche la victoire dans la seconde course du deuxième meeting d’affilée du Nürburgring en DTM

Et le Suisse, au volant de son Aussi s’impose dans la course ‘Sprint’, il triomphe pour la cinquième de la saison, devançant, l’autre pilote en forme de l’année, son propre coéquipier, le Néerlandais Robin Frijns qui avait la veille signé la pole position.

Placé à ses côtés en 1ére ligne sur la grille, Ferdinand Habsburg, prenait un bon envol mais le Suisse s’est immédiatement débarrassé de l’Autrichien et a ensuite dans la foulée arrêté la tentative de Frijns de s’échapper. Et Nico au cours du 7éme tour, le dépassé en fin de ligne droite, et à partir de ce moment, Muller a conservé le leadership ayant au commandement la situation en main…

Et au terme des tours que comportait cette 4éme manche en 8 jours sur le circuit tracé au pied des monts de l’Eiffel, en effet, Nico Muller déja leader du Championnat DTM 2020, triomphait avec 11″790 sur son partenaire chez ABT, le Champion en titre se classant au 3éme rang, lui, à 19″526

Soit un podium regroupant les trois premiers du classement actuel du DTM 2020 ! Les trois pilotes à se partager toutes les victoires depuis le lancement de la saison 2020.

Tant et si bien qu’alors qu’il ne reste plus que trois épreuves sur les neuf inscrites au calendrier, Muller totalise maintenant 242 points au classement, soit 18 de plus que son dauphin Frijns qui en compte donc lui, 224.

Le Champion en titre, René Rast est plus loin, au troisième rang, avec 195 points.

Le titre DTM 2020 se jouera assurément entre ces trois- là, car derrière le trio Audi, le suivant Sheldon van der Linde, le 1er des Pilotes BMW, accuse un sacré retard, n’affichant que 88 points soit… 54 de retard.

Le Sud-Africain également quatrième dans l’ordre d’arrivée de la manche de ce dimanche, devant l’autre pilote BMW, Marco Wittmann qui complète le Top 5.

Muller qui indiquait :

« C’est bien d’avoir un avantage, mais on ne sait jamais ce qui se passe, s’il y aura une intervention de la voiture de sécurité ou non. Par conséquent, vous ne pouvez jamais être détendu, vous devez rester concentré. Je suis rentré tôt dans la voie des stands pour mon arrêt et je savais que mon deuxième relais allait être très long. Seulement cinq, six tours avant la fin de la course, je n’étais plus si inquiet, mais même là, on ne sait jamais ce qui peut encore arriver. Après deux mauvais jours dimanche dernier et encore hier, ce fut ce jour, une journée réussie pour moi. »

Et le leader du Championnat d’ajouter :

« Dépasser Robin Frijns n’était pas un problème. Je pense qu’il a vu que j’approchais rapidement. Mais entre nous deux, c’est toujours intelligent et juste. Le fait qu’Audi scelle déjà le titre des constructeurs avec six courses restantes est une déclaration forte. Nous pouvons seulement dire merci qu’ils nous ont donné un si bon outil avec la RS 5. Chaque fois que je sors de la voie des stands avec elle, j’ai toujours un sourire sur mon visage. »

A signaler le bon week-end pour le Polonais Robert Kubica, septième sur la grille et sixième dès le départ, mais malheureusement pour lui, par la suite, l’ancien pilote de F1, a rapidement abandonné en raison d’un problème de boîte de vitesses.

Peter SOWL

Photos: DTM -TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA DEUXIÈME COURSE DU NÜRBURGRING 2

1 – Nico Muller (Audi) Abt, les 41 tours, en 57’09″856

2 – Robin Frijns (Audi) Abt, à 11″790

3 – René Rast (Audi) Rosberg, à 19″526

4 – Sheldon van der Linde (BMW) RBM, à 22″733

5 – Marco Wittmann (BMW) RMG, à 24″016

6 – Ferdinand Habsburg (Audi) WRT, à 25″713

7 – Mike Rockenfeller (Audi) Phoenix, à 30″162

8 – Timo Glock (BMW) RMG, à 33″795

9 – Loïc Duval (Audi) Phoenix, à 40″763

10 – Jonathan Aberdein (BMW) RMG, à 44″264

11 – Harrison Newey (Audi) WRT, à 44″645

12 – Philipp Eng (BMW) RBM, à 45″058

13 – Lucas Auer (BMW) WRT, à 45″523

14 – Fabio Scherer (Audi) WRT, à 46″347

MEILLEUR TOUR: René Rast, en 1’21″479

ABANDONS

36° tour: Jamie Green

9° tour: Robert Kubica

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT DTM 2020

1.Muller : 242 points – 2.Frijns : 224 – 3.Rast : 195 – 4.van der Linde : 88 – 5.Duval : 87 – 6.Rockenfeller : 87 – 7.Wittmann : 86 – 8.Glock : 73 – 9.Green : 53 – 10.Eng : 43