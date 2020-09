BILAN EXCEPTIONNEL POUR ORECA EN LMP2. ET VICTOIRE POUR UNITED DES SA 1ére PARTICIPATION AU MANS !

Si le Team United Autosports s’offre ‘le mythe’ du Mans avec son ORECA 07, la firme Varoise d’Hugues de Chaunac, obtient un sensationnel résultat prouvant la fiabilité de ses prototypes ORECA 07 LMP2.

Imbattable en Championnat d’Europe d’endurance de l’ELMS depuis le début de l’actuelle saison, UNITED poursuit sa razzia en s’offrant ce week-end la plus prestigieuse des courses d’endurance, les célèbres 24 Heures du Mans et ce dès sa 1ére tentative…

En effet pour sa première participation aux 24 Heures du Mans avec une ORECA 07, United Autosports, l’emporte et triomphe !

Auteur d’une course parfaitement maitrisée au volant de l’ORECA 07, la N°22, le trio composé du Portugais Filipe Albuquerque et des Britanniques Paul Di Resta et Philip Hanson, du Team United Autosports, s’inscrit dans l’histoire en remportant une 88ème édition des 24 Heures du Mans particulièrement intense. L’équipage est accompagné sur le podium par deux autres ORECA 07, alignées par les équipes Jota et Panis Racing.

Et, pour la sixième année consécutive, un châssis ORECA franchit la ligne d’arrivée des mythiques 24 Heures du Mans à la première place et ce après deux succès de l’ORECA 05, l’ORECA 07 offre une quatrième victoire à la firme de Signes!

UNITED AUTOSPORTS

Si les deux ORECA 07 du Team Anglais s’étaient sérieusement installées aux commandes de la course durant la nuit, la N°32, qui réalise le meilleur tour de la catégorie LMP2 de cette édition, a hélas été victime au petit matin, au lever du jour, à 6h20 d’une fuite d’huile , laquelle ruinait ses espoirs de victoire qui venait malheureusement de lui échapper.

C’est donc la voiture-sœur, bien positionnée derrière et en embuscade et prête à signer le doublé, la N°22 qui récupérait les commandes de la course et s’engageait alors dans une bagarre sans merci avec la N°38 du Jota.

Après plusieurs heures en tête de la course, l’écurie Britannique effectue un dernier ravitaillement à moins de dix minutes de la fin et s’impose avec brio sous les yeux de Zak Brown, également à la tête de l’écurie McLaren en F1, et de Richard Dean, ses deux propriétaires!

24 heures après son départ depuis la pole et 5040,79 kilomètres parcourus, le trio Filipe Albuquerque – Paul Di Resta – Philip Hanson permet à l’ORECA 07 N°22 de franchir la ligne d’arrivée mais d’un rien, avec seulement … 32 petites secondes d’avance sur la N°38 du Jota.

L’avis est unanime, cette catégorie LMP2, nous a offert un final haletant à cette édition Sarthoise 2020 !

JOTA

Entre une course régulière et une ténacité remarquable, Jota aura tout donné pour remporter les 24 Heures du Mans. Jusqu’aux dernières minutes de la course, son trio avec Anthony Davidson, Antonio Felix da Costa et Roberto Gonzalez, s’est battu ne lâchant rien au fil des ultimes boucles du grand circuit Manceau et les trois pilotes ont même tenté une stratégie osée… celle de laisser penser qu’ils pourraient rallier l’arrivée sans passer par la case ravitaillement, créant ainsi un sacré et sérieux suspense, et ce avant de se raviser à cinq minutes de la fin, abandonnant cette victoire à UNITED sur le fil !

Ils montent donc sur la deuxième marche du podium. La voiture sœur, la seconde voiture, la N°37, a elle aussi mené avant de devoir rendre les armes durant la nuit.

PANIS RACING

Longtemps en bagarre avec l’ORECA 07 N°39 de chez GRAFF Racing et l’Aurus 01 des Russes du G-Drive Racing pour la troisième place, la N°31 de l’équipe Panis Racing, n’a pas manqué de saisir l’opportunité de compléter le podium.

Les trois crevaisons dont aura été victime le Team tricolore, ne l’auront pas empêché de faire preuve de régularité et de s’offrir un premier podium aux 24 Heures du Mans avec son équipage 100% Français, Matthieu Vaxivière, Nicolas Jamin et le local Julien Canal.

SIGNATECH ALPINE

À la suite d’une mésaventure en tout début de course à cause d’une fuite d’eau, les Bleus perdent vite huit minutes.

Déterminée à rattraper son retard, l’équipe Berrichonne effectue une remarquable remontée et ne lâche rien durant ces 24 heures de course.

Les efforts conjugués du trio, Thomas Laurent, André Negrão et Pierre Ragues ont permis à l’Alpine A470 de réintégrer à mi-course le top dix puis de terminer au pied du podium, une inattendue quatrième place de ces des 24 Heures du Mans 2020, vu la qualité du plateau LMP2.

IDEC RACING SPORT

Si le week-end avait débuté comme un cauchemar, avec les deux sorties de route survenues dès les premiers essais libres, l’équipe d’IDEC Sport Racing a fait preuve d’un travail surhumain pour permettre à ses voitures de participer à la course.

Malgré un départ avec un tour de retard réglementaire, les deux équipages se sont battus toute la nuit et la N°28 parvient à accrocher la sixième place !

De son côté, la N°17 termine aux portes du Top 10 avec les débuts convaincants en LMP2 du pilote officiel Porsche, Patrick Pilet.

À RETENIR

En bagarre pour un podium et aux avant-postes durant de nombreuses heures, l’ORECA 07 N°39 de l’équipe SO24-Has Graff, est malheureusement contrainte d’abandonner à cause d’une impressionnante sortie de piste au niveau du virage du Karting et survenue à seulement quarante minutes de l’arrivée…

Quel dommage pour l’équipage au sein duquel débutait le jeune tricolore Charles MILESI, âgé de 19 ans et qui découvrait l’univers de l’endurance lui qui roule au lointain Japon en monoplace !

G-Drive, avec l’Aurus 01 conçue et construite par ORECA Technology, était aussi en lice pour le podium grâce à une impressionnante pointe de vitesse avec la N°26 de G-Drive Racing.

Le trio Rusinov – Jensen – Vergne n’a pas été récompensé, suite à une casse mécanique durant la dernière heure de course.

Pour leur première participation aux 24 Heures du Mans, l’équipage 100% féminin du Richard Mille Racing Team, effectue une course sans encombre et sans erreur. Respect à elles!

Les trois jeunes femmes, la Colombienne Tatiana Calderon, l’Allemande Sophia Floersch et la Hollandaise Beitske Visser, terminent dans le Top 10, à une formidable neuvième place !

Anthony Megevand, Responsable de la Compétition Client au sein du Groupe ORECA, dresse le bilan de cette 88éme édition :

« Pour de nombreuses raisons, cette édition des 24 Heures du Mans était spéciale et elle le restera aussi pour son caractère sportif. Nous avons vécu une course particulièrement ouverte et passionnante avec de belles batailles et différents leaders. Le premier objectif était de voir une ORECA 07 gagner, et c’est le cas. C’est une vraie satisfaction de remporter la catégorie LMP2 pour la 6ème fois consécutive. La deuxième mission était de voir le plus de voitures à l’arrivée. Sur 20, il y en a 14 sous le damier et plusieurs abandons sont dus à des circonstances de course regrettables. Cela nous pousse à faire toujours mieux. D’une manière générale, c’est très positif de voir autant de teams si compétitifs et d’une telle qualité. Félicitations à United Autosports pour cette victoire convaincante, face à une opposition coriace, à l’image de Jota et Panis Racing, qui sont sur le podium, mais aussi bien d’autres. Merci à toutes ces équipes qui, chaque course, montrent les qualités de cette ORECA 07 qui écrit, année après année, une belle histoire. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY Patrick MARTINOLI