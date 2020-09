VICTOIRE, LA TROISIÈME D’AFFILÉE POUR TOYOTA AUX 24 HEURES DU MANS

Victoire de la Toyota numéro 8 ce dimanche 20 septembre 2020 au. 24 heures du Mans avec 387 tours couverts.

Troisième succès consécutif pour l’équipe Japonaise ce dimanche qui l’emporte avec l’équipage composé du Suisse Sébastien Buemi, du Neo Zélandais Brandon Hartley et du Nippon Kazuki Nakajima.

Podium complété par l’une des deux Rebellion, la Numero 1, celle du trio avec le Français Norman Nato, l’Américain Gustavo Menezes et le Brésilien Bruno Senna, le neveu de l’inoubliable Champion que fut le regretté Ayrton Senna. et par la seconde Toyota, la 7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez

A l’arrivée, Buemi confiait :

« C’est assez incroyable, un sentiment exceptionnel de se dire qu’on a gagné trois fois les 24 Heures du Mans. On est passé par tous les états. Le début de course a été difficile avec une crevaison et une surchauffe de freins avant. Quand le safety car est entré, on s’est dit qu’il fallait changer les pièces à ce moment-là. On se disait aussi qu’on ne pouvait plus gagner mais la chance a tourné et on s’est retrouvé en tête. C’est la preuve que tout peut arriver jusqu’à la ligne d’arrivée ici.

En LMP2, la victoire revient à l’une des Oreca celle du Team United la Numero 22 de Paul di Resta, Phil Hanson et Felipe Albuquerque

En GT Pro et Am, triomphes pour l’équipe Aston Martin, victorieuses des deux catégories

En Pro, 1ere place pour la 97 d’Alex Lynn, Maxime Martin et Harry Thicknell.

Enfin en Am triomphe de la 90 de l’équipe TF Sport de Yoluc Eastwood et Adam

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY – Patrick MARTINOLI

A suivre