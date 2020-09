MOTOGP 2020 EN EMILIE ROMAGNE POUR VINALES. PODIUM DE QUARTARARO VOLÉ PAR LES MARSHALLS !

On a entendu deux fois l’hymne « Fratelli d’Italia » en Moto3 (Romano Fenati, qui roule pour le team de Max Biaggi).

Idem en Moto2 où après trois départs, dont deux arrêtés au drapeau rouge à cause de la pluie, on a en fait roulé un sprint de 10 tours et pas un GP, gagné et de très loin par Bastianini, alors que Marini, frère de Rossi, avait été très brillant sur les six premiers tours. Et l’a été beaucoup moins à la reprise.

Puis est arrivé le MotoGP.

Comme on pouvait me prévoir depuis vendredi, Bagnaia a été brillantissime.

Certes Vinales est parti en tête mais l’Italien l’a doublé comme une fusée et allait vers sa première victoire en MotoGP, avec un rythme assez plan-plan et des écarts considérables entre les quatre premiers.

Binder est venu au tout début se mêler à la lutte et est allé tout de suite au gravier.

Rossi aussi est tombé, dommage pour sa fiancée qui venait voir courir son chéri puisque Misano acceptait du public et un paddock un poil élargi.

Donc devant, à 20 tours de l’arrivée, il ne se passe plus rien, déprimant, sauf Pour Bagnaia.

Et Bagnaia se met au tas tout seul..

Vinales passe en tête et y restera pour finir avec presque trois secondes d’avance sur..

Sur qui ?

C‘est que derrière, en fin de course, ça va bouger sévère, avec une belle baston entre trois pilotes.

Miller s’est arrêté à son stand, en carafe.

Dedrrière Vinales on trouve donc dans l’ordre Pol Espargaro, Quartararo et Mir.

Or de façon très ferme, Quartararo remonte sur Pol Espargaro et ramène Mir avec lui.

Mir passe la KTM assez facile, puis idem pour Quartararo.

Qui colle immédiatement une valise à la KTM.

Puis c’est le scandale.

Dans l’avant dernier tour, Quartararo est puni d’un long lap pour avoir roulé sur la bande verte.

Long lap que Quartararo ne fait pas, il n’a pas vu ou ignoré les signaux, il perd donc trois secondes à l’arrivée et perd aussi son podium au profit de Pol Espargaro.

Alors certes il est passé sur la ligne verte, cinq fois disent les marshalls, ce qui est en effet beaucoup, et qui aurait eu du sens si au dernier virage, Pol Espargaro et Quartararo étaient roue dans roue.

Mais voilà, au moment de la punition, Quartararo est loin devant Pol Espargaro !

Je déteste les résultats qui sont donnés sur le tapis vert.

Et je déteste ces marshalls qui une fois de plus ont démontré leur incompétence totale…

Au général, Dovizioso est en tête avec 84 points, un seul point d’avance sur Vinales et Quartararo.

Autrement dit, le MotoGP est loin d’avoir un patron !

Résultats et classements sur https://www.motogp.com/fr/Results+Statistics

Jean Louis BERNARDELLI